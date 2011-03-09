رونق صنعت چرم موجب توسعه اشتغال در آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه صبح چهارشنبه در بازدید از کارخانجات چرمسازی چرمشهر تبریز اظهار داشت: در این راستا اداره کل دامپزشکی با تمام توان از این صنعت حمایت می کند .

زندیه اعلام کرد: دامپزشکی با سمپاشی روی دام و جایگاههای نگهداری آن امکان پیشگیری از شیوع بیماریهای انگلی و تک یاخته ای سطح سلامت پوست دام را که ماده اولیه چرمسازی است افزایش داده است.

وی افزود: همچنین تبدیل کشتارگاههای سنتی به صنعتی باعث می شود پوست سالم با کیفیت بالا از دام کشتار شده استحصال و در اختیار این کارخانجات قرار گیرد .

مدیر کل دامپزشکی اعلام کرد : این اداره کل در راستای تسهیل صادرات فرآورده های خام دامی به خصوص چرم با راه اندازی سیستم یکپارچه قرنطینه و مستقر شدن یک کارشناس در گمرک گواهی بهداشتی صادرات را در اسرع وقت صادر می کند .