رونق صنعت چرم موجب توسعه اشتغال در آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه صبح چهارشنبه در بازدید از کارخانجات چرمسازی چرمشهر تبریز اظهار داشت: در این راستا اداره کل دامپزشکی با تمام توان از این صنعت حمایت می کند.
زندیه اعلام کرد: دامپزشکی با سمپاشی روی دام و جایگاههای نگهداری آن امکان پیشگیری از شیوع بیماریهای انگلی و تک یاخته ای سطح سلامت پوست دام را که ماده اولیه چرمسازی است افزایش داده است.
وی افزود: همچنین تبدیل کشتارگاههای سنتی به صنعتی باعث می شود پوست سالم با کیفیت بالا از دام کشتار شده استحصال و در اختیار این کارخانجات قرار گیرد.
مدیر کل دامپزشکی اعلام کرد: این اداره کل در راستای تسهیل صادرات فرآورده های خام دامی به خصوص چرم با راه اندازی سیستم یکپارچه قرنطینه و مستقر شدن یک کارشناس در گمرک گواهی بهداشتی صادرات را در اسرع وقت صادر می کند.
وی یاد آورشد: صنعت دامپروری به عنوان یک صنعت مادر مورد حمایت دولت به خصوص سازمان دامپزشکی کشور است.
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