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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

20 یافته پژوهشی گلستان در فن بازار منابع طبیعی ارائه شد

20 یافته پژوهشی گلستان در فن بازار منابع طبیعی ارائه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان گفت: این مرکز با ارائه 20 دست یافته پژوهشگران در نخستین فن بازار کشاورزی و منابع طبیعی کشور شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی نوری نیا بعد از ظهر چهارشنبه در نشست این مرکز افزود: این طرح ها در گروه های بذر، صنایع و فرآورده های غذایی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش خاک، آب، تغذیه گیاه، گیاه پزشکی و فرآورده های کنترل بیولوژیک، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی نیز طرح هایی ارائه شده است.
 
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین فن بازار کشاورزی و منابع طبیعی از 16 تا 18 اسنفد در تهران در حال برگزاری است.
 
دست یافته های پژوهشی در قالب 16 گروه عرضه کننده فناوری و توانمندی و در مجموع 570 فناوری جهت فروش در این بازار ارائه شده است.
 
وزیر جهادکشاورزی و معاون پژوهشی وزارت تعاون از غرفه گلستان بازدید کرده اند.
 
کد مطلب 1270826

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