20 یافته پژوهشی گلستان در فن بازار منابع طبیعی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی نوری نیا بعد از ظهر چهارشنبه در نشست این مرکز افزود: این طرح ها در گروه های بذر، صنایع و فرآورده های غذایی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش خاک، آب، تغذیه گیاه، گیاه پزشکی و فرآورده های کنترل بیولوژیک، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی نیز طرح هایی ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین فن بازار کشاورزی و منابع طبیعی از 16 تا 18 اسنفد در تهران در حال برگزاری است.

دست یافته های پژوهشی در قالب 16 گروه عرضه کننده فناوری و توانمندی و در مجموع 570 فناوری جهت فروش در این بازار ارائه شده است.

وزیر جهادکشاورزی و معاون پژوهشی وزارت تعاون از غرفه گلستان بازدید کرده اند.

