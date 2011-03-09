به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال تایید شفاهی حمایت از کتابهای برگزیده این جشنواره در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره "شهید حبیب غنی‌پور" دستور خرید کتابهای برگزیده را تا سقف سه هزار نسخه صادر کرد.

در بخش کودک این دوره از جشنواره کتاب‌ "شماره تلفن بهشت" نوشته مرضیه جوکار به عنوان کتاب تقدیری و "خداحافظ راکون پیر" نوشته کلر ژوبرت (نویسنده و تصویرگر فرانسوی که در سالهای اخیر به دین مبین اسلام مشرف شده است) کتاب سال شد.

همچنین در بخش نوجوانان "... و خدا پاسخ داد" نوشته سوسن طاقدیس به عنوان کتاب تقدیری و "قوس عمیق" نوشته جمشید خانیان به صورت مشترک با "دشتبان" نوشته احمد دهقان کتاب سال شد.

در بخش داستان با موضوع دفاع مقدس نیز از کتاب "دوره درهای بسته" (جلد ششم) نوشته سیدحسین یحیوی تقدیر شد و هیئت داوران جایزه کتاب سال را به "نیمه پنهان- زندگی‌ شهید اصغری‌خواه" نوشته فاطمه غفاری اهدا کردند.

در بخش رمان با موضوع دفاع مقدس،‌ کتاب تقدیری اثر بهزاد شیخی با عنوان "عبور از ضخامت ابرها" معرفی شد و "قفس" نوشته محمد حنیف نیز کتاب سال شناخته شد.

در بخش مجموعه داستانهای کوتاه با موضوع آزاد کتاب تقدیری "مهمانی با کلاغها" نوشته زهرا پورقربان معرفی شد و "عروس بید" نوشته یوسف علیخانی جایزه کتاب سال را از هیئت داوران دریافت کرد.

همچنین در بخش رمان با موضوع آزاد نیز از کتاب "تالار پذیرایی پایتخت" نوشته محمدعلی گودینی تقدیر شد و رمان "همسفران" نوشته محمدرضا بایرامی جایزه کتاب سال را دریافت کرد.

