دشمن تلاش می کند دانشگاه را مقابل نظام قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، حجت الاسلام قهرمان احمدی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری بناب با تاکید بر لزوم توجه ویژه به تقویت مسائل دینی و اعتقادی جوانان در کشور گفت : تلاش دشمنان برای قراردادن دانشگاهها و دانشگاهیان در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی هم اکنون مهمترین مسئله نگران کننده است .

وی با بیان اینکه دشمنان در صدد ترویج تفکر سکولار و روحیه بی تفاوتی و بی اعتمادی جوانان به نظام در سطح دانشگاهها است، اظهارداشت : متاسفانه در دو سال اخیر جریان فتنه نیز به شدت دانشگاهها و دانشگاهیان را مورد هدف قرار داده و باید برای مقابله با این توطئه، جلسات گفتمان های دانشجویی و حضور بیشتر مسئولان در بین آنها را تقویت کنیم .

احمدی افزود : اگرامروز نگران بحث حجاب و ارزشهای اسلامی در دانشگاه ها هستیم، دلیلش این است که دشمن برای کمرنگ کردن آنها برنامه ریزی کرده و در شهری مثل بناب هم که افزون بر 17 هزار نفر دانشجو دارد، باید برنامه قوی برای حل این مشکلات داشته باشیم .

حجت الاسلام احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خیزش انقلابی برخی ملتهای مسلمان منطقه و موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی گفت : آنچه امروز در برخی کشورهای اسلامی دنیا با الهام از انقلاب اسلامی ایران رخ می دهد، همان وعده مبارک امام راحل ( ره ) است که 32 سال قبل بشارت داده بودند و تفکر جهانی امام(ره) در تشکیل انقلاب اسلامی اکنون اثرات خودش را نشان می دهد .

وی تصریح کرد : دولت اصولگرایی هم که در سالهای اخیر در کشور ایران روی کار آمده است، همان گفتمان امام راحل ( ره ) را احیاء کرده و اهداف و آرمانهای والای انقلاب را دنبال می کند .

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور روحانیت ادامه داد : این دولت چند رسالت سنگین برعهده دارد که رسیدگی به دین و دنیای مردم و پیاده کردن عدالت واقعی و ملموس که به عنوان عوامل پایداری نظام محسوب می شود، از جمله آنها است .

حجت الاسلام احمدی گفت : بناب یکی از شهرهای صنعتی استان محسوب می شود که نشان از فعالیت و همت بالای مردم و مسئولان این شهرستان دارد .

وی در ادامه به وجود حوزه علمیه قوی و پرآوازه شهرستان بناب اشاره کرد و گفت : قویترین حوزه علمیه شهرستانی در منطقه در شهرستان بناب قراردارد که طلاب باسواد، مؤمن و توانمندی را تحویل جامعه داده است .

وی همچنین وجود برادران حجج الاسلام باقری بنابی را دراین شهرستان مایه خیر و برکت برای کشور دانست .

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور روحانیت تصریح کرد : البته شهرستان بناب با همه پتانسیل و توانمندی هایی که دارد، تهدیدها و آسیبهایی نیز دارد و با توجه به قرارگرفتن در مسیر مواصلاتی استانهای همجوار غربی با پدیده قاچاق کالا و مشروبات روبرو است و مردم و مسئولان باید در این زمینه هوشیار و آماده باشند چون هرجایی که پیشرفت و توسعه بیشتری داشته باشد، توجه دشمن نیز به آنجا بیشتر خواهد بود .

در ادامه جلسه رئیس دادگستری شهرستان بناب نیز طی سخنانی با اشاره به نزدیکی ایام تعطیلات عید نوروز، از مسئولان و مدیران ادارات خواست در رعایت مسائل حفاظتی و ایمنی ادارات دقت و توجه بیشتری داشته باشند چون اگر اتفاقی بیفتد و شکایتی علیه اداره ای بشود، با هیچکس تعارف نداریم .

سهراب اقبالی همچنین از کمبود تعداد دستگاههای خود پرداز بانکی در شهرستان انتقاد کرد و گفت : باتوجه به پرداخت یارانه نقدی مردم و ازدحام زیاد مقابل دستگاههای خود پرداز باید تعداد و کیفیت دستگاههای خود پرداز بانکها بیشتر شود تا مشکلات امنیتی و اجتماعی در سطح شهر بوجود نیاید .

وی همچنین افزود : وجود چاله ها و ناهمواریهای خیابانهای داخل شهر نیز شایسته شهر بناب نیست و مسئولان مربوطه باید با پرهیز از هرگونه اختلاف و کم کاری، در وظایف محوله به زیبا سازی و ساماندهی شهر بپردازند .

رئیس دادگستری شهرستان بناب تصریح کرد : الان زمان اختلاف در بین مسئولان نیست و باید هرکس به مسئولیت قانونی خود عمل کند چون اختلاف ضمن اینکه باعث بدبختی می شود در عین حال افراد فرصت طلب نیز از این فضا سوء استفاده می کنند .

اقبالی در ادامه سخنان خود از اقدامات جدید دادگستری بناب در خصوص بهبود امورات قضایی، ساماندهی قضات و روند رسیدگی به پرونده ها در این دادگستری خبر داد و گفت : مشکل تأخیر در صدور و ارسال ابلاغ های قضایی و حقوقی که مدتها ادامه داشت، برطرف شده است .

وی خاطرنشان کرد : با تأسیس کلانتری ویژه ارجاعات در دادگستری بناب، بخش بزرگی از مشکلات ابلاغها حل شده است .