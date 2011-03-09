پلیس راهنمایی و رانندگی با علائم شیطان پرستی خودروها برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم، چهارشنبه در دومین روز از همایش مدیران ترافیک سراسر کشور از اجرای قانون راهنمایی و رانندگی در سال 90 خبر داد و افزود: در قانون جدید پیش بینی شده تا پلیس افتخاری جذب شود.



فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به بدحجابی و رفتارهای غیر اخلاقی برخی رانندگان تاکید کرد: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی باید در صورت مشاهده رفتارهای غیر اخلاقی در خودروها با آنها برخورد کنند.



سردار مقدم در ادامه به وجود تصاویر و علائم شیطان پرستی و نوشته های موهن که در برخی از خودروها مشاهده می شود اشاره کرد و گفت: از پلیس راهنمایی و رانندگی انتظار داریم که در این موضوع سختگیری نموده و با مشاهده چنین تصاویر و نوشته هایی برخورد کند.



فرمانده نیروی انتظامی به رفتار توهین آمیز برخی از رانندگان اتوبوسهای مسافربری با مسافران اشاره کرد و خطاب به فرماندهان پلیس راه اظهار داشت : فرماندهان پلیس راه فرمهای نظرسنجی در خصوص نوع رفتار رانندگان با مسافران تهیه و در بین مسافران توزیع کنند تا از این طریق از نظرات مسافران در خصوص برخورد رانندگان مطلع شوند.



سردار مقدم با تاکید بر رعایت اخلاق و احترام توسط رانندگان اتوبوسهای مسافربری نسبت مسافران تصریح کرد: برطبق اعلام مرکز پژوهشهای نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی در زمینه تکریم ارباب و رجوع در رتبه دوم قرار دارد.