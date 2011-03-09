یک میلیون نفر عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش تجلیل از مسئولین مساجد استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: مهمترین جهت گیری این کانونها طی چندین سال گذشته تقویت روحیه خودباوری است که در این راستا 9 هزارو 622 کانون در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان سال جاری این تعداد به 10 هزار کانون فرهنگی و هنری افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به برنامه های این کانونها در سطح کشور ادامه داد: برنامه های این کانونها بر اساس آمیزه های قرآنی و مباحث دینی است که در این خصوص سالانه هفت جشنواره بزرگ کشور برگزار می شود و اعضای آن با استفاده از آمیزه های دینی در مقابل هنرهای غیر اصیل و مبتذل وارداتی از هنر دینی مذهبی دفاع می کنند.

دبیر ستاد عالی کانونها فرهنگی و هنری کشور تاکید کرد: در این مراسمih مراجع تقلید و شخصیتهای کشوری نیز حضور دارند که اعضای کانونها می توانند سئوالات خود را با این افراد مطرح کنند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عملکرد این کانونها گفت:ی کی از کارهای بزرگ انجام شده تقویت کتابخانه های مساجد است که در این راستا بالغ بر چهار میلیارد تومان هزینه شده و در بخش کتابهای درسی نیز 1.5 میلیارد تومان کتاب آماده شده است.

ارباب سلیمانی با اشاره به راه اندازی مرکز فرهنگی دیجیتال افزود: با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 82 مرکز فرهنگی دیجیتال در کانونهای مساجد کشور راه اندازی شده که در سال آینده این مراکز به 150 مرکز خواهد رسید.

دبیر ستاد عالی کانونها فرهنگی و هنری کشور ادامه داد: هفته آینده 30 کتابخانه دیجیتالی در کشور برای اولین بار راه اندازی خواهد شد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه بودجه این ستاد در سال آینده افزایش خواهد داشت تصریح کرد:پ یشنهادات دولت به مجلس در خصوص اعتبارت این ستاد مناسب بوده که امیدواریم در سال آینده این افزایش بودجه کانون های فرهنگی و هنری مساجد مناسب باشد.