مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش وپرورش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به تعهد ،شایستگی وتجارب ارزشمند جناب عالی وبه پیشنهاد معاونت پرورشی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل امور تربیتی ومشاوره منصوب می شوید.

امیداست با توکل به خداوند متعال وپیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با هماهنگی معاونت مذکور و مشارکت و همفکری مدیران و کارشناسان و مدیران کل استان ها در جهت انجام وظایف محوله اهتمام داشته باشید.

معاونت مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و ریاست آموزش و پرورش منطقه 7 شهر تهران از جمله سوابق کاری خالدی است.