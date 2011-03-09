سازمان نظام مهندسی قم ۱۸۰۰ عضو دارد

وحید شایسته نیک در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به عضویت ۱۸۰۰ مهندس در سازمان نظام مهندسی قم، افزود: ۲۰ شرکت حقوقی نیز که وابسته به این سازمان هستند در سطح شهر مشغول فعالیت هستند.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های این سازمان در قم به صدرو شناسنامه فنی ساختمان در این استان اشاره داشت و گفت: قم از جمله استان‌های پیشتاز در صدور شناسنامه فنی ساختمان در کشور است.



شایسته نیک ادامه داد: در صدور این شناسنامه مواردی همچون شاخص‌های کیفی، ایمنی در بخش‌های مختلف یک ساختمان مورد نظر قرار می‌گیرد و در کل ۱۰۰ آیتم در این شناسنامه‌های بررسی می‌شود که می‌تواند نشان دهنده میزان کیفیت یک ساختمان باشد.



رئیس سازمان نظام مهندسی قم ادامه داد: از ساختمان‌هایی که در این استان شناسنامه فنی دریافت کرده‌اند ۶۷ و نیم درصد شرایط خوب و عالی، ۳۲ و نیم درصد کیفیت مطلوب را ندارند.



نظارت برساخت 10 هزار واحد مسکن مهر در فاز دوم



شایسته نیک در ادامه به حضور پررنگ این سازمان در پروژه‌های مسکن مهر اشاره داشت و بیان کرد: مهندسی این سازمان در فاز اول مسکن مهر حدود ۱۶ هزار واحد مسکونی را طراحی و نظارت داشته است و در فاز دوم نیز در طراحی و نظارت ۱۰ هزار واحد مسکونی مهر شرکت خواهد داشت.



وی تاکید کرد: ما تلاش داریم تا با استفاده از روش‌های جدید و همچنین بهره گیری از تجربیات فاز اول، پروژه مسکن مهر در سال آینده را با سرعت و کیفیت بیشتر پیش برده شود.



تاکید بر بهره گیری از معماری ایرانی و اسلامی



شایسته نیک در ادامه با تاکید بر بهره گیری از معماری ایرانی و اسلامی در ساخت مسکن، به سفر مقام معظم رهبری به قم اشاره داشت و ابراز کرد: بعد از سفر ایشان جلساتی تشکیل شده است که در آن مباحث نظری معماری و شهر سازی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که خروجی آن در سال آینده ارائه خواهد شد و ما امیدواریم که زمانی منظر شهری قم به معماری ایرانی و اسلامی نزدیک شود.