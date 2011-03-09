محسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص احداث دومین پارکینگ مکانیزه هوشمند کشور در قم بیان داشت: نخستین نمونه این نوع پارکینگ در تهران است که هم اکنون نیز به بهره برداری نرسیده و دومین مورد آن نیز در استان قم در حال ساخت است.



وی با اشاره به اینکه ‌این پارکینگ طبقاتی در زمینی به متراژ ۲۹۰ متر با ۱۴۴ واحد در نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه(س) احداث می‌شود، اظهار داشت: ‌هزینه ساخت این پارکینگ چرخ و فلکی و متحرک 2 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که از منابع داخلی شهرداری تامین شده است.



نصیری اضافه کرد: با توجه به دستور شهرداری قم نسبت به احداث پارکینگ در قم، احداث پاکینگ‌های چرخ و فلکی در زمین‌های به مساحت حدود ۳۱ متر مربع در دستور کار قرار گرفت که این پارکینگ‌ها ۱۲ تا ۱۶ واحدی و قابلیت جابجایی را نیز دارند تا در آینده در مکانهای پرتردد قم راه اندازی شوند.



تمام تجهیزات پارکینگ طبقاتی چینی است



معاون سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری قم گفت: تمام تجهیزات پارکینگ طبقاتی که در استان قم قرار است راه اندازی شود تحت لیسانس آلمان در کشور چین تولید شده است.



وی گفت: ‌این پارکینگ از دی ماه سال جاری آغاز به ساخت کرده است که انشاء الله تا شهریور ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.



نصیری در ادامه به اجرای پروژه پارکینگ شهید کاظمی که از پل مصطفی خمینی(ره) تا خیابان سمیه است اشاره کرد و گفت: این پارکینگ هم اکنون در حال سپری کردن مراحل تملک زمین است که به صورت سه طبقه در زیر خیابان احداث می‌شود و فاز یک آن سه هزار واحدی خواهد بود.



معاون سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری قم ‌در خصوص پروژه پارکینگ که در ضلع شمالی حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) در حال ساخت است افزود: این پارکینگ ظرفیت دو هزار خودرو و یک هزار و ۵۰۰ موتور سیکلت را دارا است که هم اکنون در حال نازک کاری است و تا ۱۵ ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.