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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

در سفری یکروزه/

احمدی نژاد فردا به قم می رود

احمدی نژاد فردا به قم می رود

رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفری یکروزه به منظور سخنرانی در کنگره بین المللی بزرگداشت حضرت آیت الله مرعشی نجفی فردا به قم می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد فردا پنجشنبه در سفری یکروزه به منظور سخنرانی در کنگره بین المللی بزرگداشت حضرت آیت الله مرعشی نجفی که در قم برگزار می شود به این شهر می رود.

گفتنی است در کنگره بزرگداشت آیت الله سید شهاب الدین مرعش نجفی (ره) که فردا از ساعت 9 صبح الی 16 در مجتمع اهل بیت قم برگزار می‌شود سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور خواهد یافت ضمن اینکه پیام آیت الله سبحانی قرائت می‌شود و آیت الله جوادی آملی و آیت الله استادی نیز در این کنگره به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

همچنین قرار است در این کنگره از کتابهای "موسوعه الامامه در 20 جلد، موسوعه العالمه المرعشی در 3 جلد، ارج نامه مرعشیان" و  برخی دیگر از آثار این عالم گرانقدر رونمایی ‌شود.
 
لازم به ذکر است که این کنگره به مناسبت بیستمین سالگرد رحلت آیت الله سید شهاب الدین مرعش نجفی (ره) در قم برگزار می شود.
کد مطلب 1270837

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