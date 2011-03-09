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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

فوتبال مقدماتی المپیک لندن/

تیم فوتبال امید ایران از خوان اول المپیک عبور کرد/ نامطمئن اما امیدوار

تیم فوتبال امید ایران از خوان اول المپیک عبور کرد/ نامطمئن اما امیدوار

تیم فوتبال امید کشورمان با تساوی در دیدار برگشت مقابل قرقیزستان و به لطف پیروزی یک بر صفر در ورزشگاه آزادی به مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن صعود کرد تا گام اول از خوان های رسیدن به لندن را بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 12:30 ظهر امروز چهارشنبه در ورزشگاه 15 هزارنفری اسپارتاک شهر بیشکک و به قضاوت داورانی از اردن برگزار شد ، تیم فوتبال کشورمان مقابل حریف به تساوی بدون گل دست یافت تا به لطف پیروزی در دیدار رفت به مرحله دوم این مسابقات که خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد ، صعود کند.

این دیدار در حضور 500 تن از تماشاگران ایرانی و اعضای سفارت ایران در بیشکک برگزار شد. تیم کشورمان با صعود از مرحله سوم مسابقات مقدماتی می بایست در مرحله دوم نیز که مسابقات بصورت حذفی برگزار می شود شرکت کند تا به مرحله گروهی رقابت های مقدماتی المپیک راه یابد . سهیمه قاره آسیا برای حضور در مسابقات فوتبال المپیک لندن 5/3 سهیمه است.

کد مطلب 1270839

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