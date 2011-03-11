تصاویر نادرترین پستاندار دنیا / لبخند شیرین مقابل دوربین زیست شناسان

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزیابیهای سازمان بین المللی حفظ محیط زیست نشان می دهد که کرگدن جاوه ای (Rhinoceros sondaicus) کمیاب ترین گونه پستاندار در دنیا است. به همین منظور گروهی از کارشناسان این سازمان با نصب تعدادی تله دوربین دار در پارک ملی "یوجونگ کولون" که یک جنگل بارانی در اندونزی است موفق شدند این حیوان را در قاب تصویر شکار کنند.

براساس گزارش نشنال جغرافی، این حیوان به طور تهدید آمیزی در معرض خطر انقراض قرار دارد. "اریک دینرستاین" کارشناس سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا در این خصوص توضیح داد: "یک فوران آتشفشان آناک کراکاتائو برای نابودی تمام اشکال حیات در شبه جزیره ای که زیستگاه این کرگدنها کافی است."

وی افزود: "هیچ کرگدن جاوه ای در اسارت وجود ندارد بنابراین اگر جمعیت این گونه در طبیعت بمیرد این کرگدن کاملا منقرض خواهد شد."

لحظه شگفت انگیز- در این تصویر یک گونه کرگدن جاوه ای در مقابل تله دوربین دار قرار می گیرد و شگفتی زیست شناسان را بر می انگیزد.

همراه با بچه - یک کرگدن جاوه ای و بچه اش پس از اینکه به تله دوربین دار برخورد می کنند از محل دور می شوند.

لبخند شیرین - به نظر می رسد که این کرگدن تقریبا در مقابل تله دوربین لبخند می زند. این حیوان زمانی در تمام آسیای جنوب شرقی گسترده بود اما امروز تنها در جنگلهای بارانی پارک "یوجونگ کولون" در اندونزی ساکن است. متاسفانه این حیوان به دلیل برخورداری از شاخ با ارزشی که خواص دارویی دارد مورد شکار بی رویه قرار گرفته است.

هنگام صرف غذا - کرگدن جاوه ای در لحظه خوردن غذا. این حیوان از سال 1931 در اندونزی تحت حفاظت قرار دارد. پارک "یوجونگ کولون" که در بخش جنوب غربی جاوه قرار دارد برای حفاظت از این گونه در نظر گرفته شده است.

پلنگ جاوه ای - علاوه بر کرگدنها تله های دوربین دار جانوران دیگر را هم شکار کرده اند از جمله پلنگ جاوه ای که به شدت در معرض تهدید قرار دارد. جمعیت این حیوان بین 350 تا 700 نمونه ارزیابی شده است.