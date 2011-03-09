بستر صیانت قانونی از منابع طبیعی در دادگستری قزوین فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز حفاظت و قانون ظهر چهارشنبه مراسمی در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.

در این مراسم که محیط بانان، تشکلهای غیردولتی حفاظت از منابع طبیعی و مجریان طرح های مرتعداری هم حضور داشتند جمال انصاری با اشاره به اهمیت صیانت از منابع طبیعی گفت: حفظ و نگهداری از انفال که نیاز آیندگان است مسیر پر فرازو نشیبی دارد که باید با همکاری همه دستگاههای اجرایی و مردم محقق شود.

وی افزود: انفال به عنوان نعمت های خدادادی امانتی در دست نسل امروز است که باید با جدیت از آن نگهداری و به آیندگان منتقل شود و هر گونه کوتاهی در این زمینه آسیب های جبران ناپذیری به آیندگان وارد خواهد کرد.

انصاری تصریح کرد: گستردگی و اهمیت منابع طبیعی به گونه ای است که یک دستگاه و یا ارگان قادر به انجام تمامی کارها نخواهد بود لذا باید با جلب مشارکت مردم و تمامی دستگاهای اجرایی به اهداف تعیین شده دست یابیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: باید از همه امکانات و فرصت موجود و نیز ظرفیت رسانه ها برای فرهنگ سازی و رسیدن به اهداف کمک بگیریم تا بتوانیم از محیط زیست اسنانی و طبیعی خود صیانت و حفاظت کنیم.

انصاری افزود: افزایش ابزارهای حاکمیتی بدون مشارکت مردم بی تاثیر است لذا باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم که مردم ما را مخالف خود نبینند بلکه احساس کنند فعالیتها و سخت گیریها و برخوردهای قانونی برای تامین منافع آنها و جامعه است در این صورت می توانیم امیدوار به همکاری بیشتر مردم در این زمینه باشیم.

وی ایجاد درک واقعی و نزدیک از اهمیت منابع طبیعی برای آحاد مردم را ضروری خواند و اظهارداشت: با الزامات قانونی حق نداریم منابع طبیعی و زیست محیطی را با چیزی معامله کنیم و به نام توسعه از انفال غفلت کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: توسعه باید اتفاق بیفتد اما با الزامات قانونی و رعایت مسائل زیست محیطی لذا اجازه نداریم از حقوق فردی قانونی افراد عدول کنیم و حق کسی را از بین ببریم تا منفعت عمومی کسب شود.

وی گفت: دستگاه قضایی در استان قزوین آمادگی کامل دارد تا با برنامه ریزی به صورت مستقل و یا مشارکتی با دستگاههای مرتبط بستر لازم را برای پیشگیری از تجاوز به حریم منابع طبیعی و برخورد جدی با متخلفان فراهم کند.