به گزارش خبرنگار مهر، طی 15 روز آینده فاز اول تدوین به پایان می‌رسد، آیدن افخمی به همراه پدرش تدوین را انجام می‌دهد و افخمی اواخر فرودین ماه برای انجام مراحل نهایی تدوین و نظارت بر صداگذاری فیلم راهی کانادا خواهد شد. ساخت موسیقی فیلم مدی پیش توسط تایماز صبا به پایان رسید. اولین نمایش فیلم در جشنواره فیلم تورنتو خواهد بود. همچنین نام فیلم برای نمایش در ایران به "فراموش‌خانه" تغییر کرد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پیتر مارتین پیرمرد هشتاد و هفت ساله که به بیماری آلزایمر دچار است مرگ همسر خود را باور ندارد، این عدم درک باعث پدید آمدن مشکلاتی برای اطرافیان پیتر شده، تا جایی که آنها تصمیم می‌گیرند او را به یک آسایشگاه روانی منتقل کنند، اما این همه ماجرا نیست و حضور پیتر در آن آسایشگاه مسائل جدیدی به وجود می‌آورد.

فیلمبرداری این فیلم که از 21 مهرماه در شهر نیاگارای کانادا آغاز شده بود، چهارشنبه سوم آذر بعد از 42 جلسه پایان گرفت. درک تید، آنیتا اسمول، جان اسموک، فردریک اسمول، بریل تید، شیندرا مان و لون هفت وان در این فیلم بازی می‌کنند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: بهروز افخمی، فیلمنامه: اندیشه مینا، دانیل گاربر، جان اسموک (بر اساس داستانی از جرمی کین، مدیر فیلمبرداری: فرهاد صبا، صدابردار: دانیل پالرین، آرین یغمایی، طراح صحنه و لباس: سون مک گروگر، طراح چهره‌پردازی: ملیر فلوریو، برنامه‌ریز: ایلا وایزبام، گروه کارگردانی: علی اقطار، سلیم مدرسی، عکاس: پوریا منجزی، مشاور رسانه‌ای: پویا نبی و تهیه‌کننده: فرهاد والی، محصول کشور کانادا.



