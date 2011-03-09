تل آویو برای مقابله با تظاهرات در سرزمینهای فلسطینی آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، در سال گذشته واحدهای ارتش اسرائیل مستقر در سامریا و جودا خود را آماده کرده بودند تا بر هرگونه تظاهرات مردم فلسطین مقابله کنند و اکنون با توجه به خیزش مردم عرب در کشورهایی چون تونس، مصر و بحرین، کابینه اسرائیل نگران رسیدن این موج به سرزمین های فلسطینی است.

بر همین اساس اکنون ارتش اسرائیل به دقت تحولات موجود در کشورهای عربی را رصد می کند تا آمادگی لازم برای برخورد با تظاهرات های احتمالی را داشته باشد.

هاآرتض در ادامه به وجود واحدهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در شمال آفریقا و کشورهای عربی اشاره کرده و می نویسد : برای جمع آوری اطلاعات صحیح واحدهایی در این مناطق مستقر شده و اطلاعات دقیق را به تل آویو منتقل می کنند.

این موضوع در حالی منتشر می شود که خبرهای متعددی درباره نگرانی رژیم صهیونیستی از انقلابهای منطقه و کمک این رژیم جعلی برای حفظ دیکتاتورها در رسانه های وجود دارد.

روز گذشته وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از جنبشهای مردمی منطقه خواستار تقویت نظامی اسرائیل برای مقابله با آنچه تهدید احتمالی نظامهای جدید خواند، شد.

در همین رابطه روزنامه الرای کویت در مطلبی نوشت : تعدادی از کارشناسان اسرائیلی با یک فروند هواپیما اختصاصی چندی قبل در فرودگاه "سرت" برای کمک به رژیم قذافی به منظور سلطه بر شهرهایی که از کنترل این رژیم خارج شده است، پیاده شدند.

این منابع تاکید کردند : این گروه اسرائیلی شامل نیروهای ویژه ضد شورش هستند که ابزارهای پیشرفته ای در اختیار دارند. این گروه اسرائیلی با میانجیگری یکی از طرفهای بین المللی دوست قذافی صورت گرفته است، این در حالی است که بیشتر کشورهای عربی و غربی از قیام مردمی حمایت می کنند.