600 روستای استان اردبیل در سال آینده گازرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مجتبی فوقی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با مدیران بانکهای عامل استان اظهار داشت: نصب 300 هزار کنتور هوشمند از دیگر اولویتهایی است که در سال 90 برنامه ریزی و محقق خواهد شد.

وی در عین حال تحقق این مهم را در جذب هر چه بیشتر اعتبار از طریق بانکهای عامل دانست و اضافع کرد: جذب اعتبارات لازم برای بهره مندی تمام روستای استان از نعمت گاز طبیعی ضروری است.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه در سال 89 به بیش از 111 روستای استان گازرسانی شده است، افزود: برای گازرسانی به این تعداد روستا اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال هزینه شد.

وی با تاکید بر ضرورت قانون مداری خواستار جذب هر چه بیشتر اعتبارات از طریق بانکهای عامل استان به منطقه و گاز رسانی براساس اولویتهای جمعیتی و محرومیت در کوتاه ترین زمان ممکن شد.

فوقی روشن شدن شعله گاز در هر خانه را مساوی با حفظ منابعی چون جنگلها عنوان کرد و متذکر شد: تمام تلاشهای دولت بر این است که در هفته احسان و نیکوکاری روشنایی همراه با شادی در محروم ترین روستاهای استان راه یابد.

وی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را در مصرف گاز استان مثبت ارزیابی کرد و ابراز داشت: نرخ برخی از قبوض نیز که در اردبیل ارقام بالایی را نشان می داد حاکی از توسعه و انشعابهای غیر مجاز و استفاده از وسایل گرمایشی پر مصرفی چون شومینه بود.