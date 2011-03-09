احداث فرهنگسرای هنر خراسان جنوبی مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان، اظهار داشت: احداث فرهنگسرای هنر در استان به منظور ارنقای کمی و کیفی فعالیت های هنری یکی از پیشنهادات حوزه هنری استان در سفر سوم رئیس جمهور به این استان بوده است.
حسین حبیبی با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی و هنری در استان، عنوان کرد: با توجه به وسعت و جمعیت خراسان جنوبی بویژه در بیرجند، راه اندازی و ایجاد اماکنی که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند، ضروری است.
وی با بیان اینکه احداث این فرهنگسرا در زمینی به مساحت سه هزار مربع نیاز به 2.5میلیارد تومان اعتبار دارد، افزود: در حال حاضر تعیین جانمایی و زمین این فرهنگسرا در دست اقدام است.
حبیبی با اشاره به انیکه اینگونه اماکن در تولید آثار فاخر و کشف استعدادهای هنری استان بسیار تاثیر گذار است، اظهار داشت: این فرهنگسرا با رویکرد فرهنگی و هنری راه اندازی خواهد شد.
وی اضافه کرد: فرهنگسرای هنری متشکل از بخشهای مختلف اعم از سالن سینما، نگارخانه، بخش انیمیشن و کارگاههای آموزشی برای ارتقای سطح دانش هنرمندان راه اندازی خواهد شد.
به گفته وی کمبود سالن برای تمرین فعالیت های هنری و تولید آثار فاخر یکی از مشکلات هنرمندان این استان است که باید مورد پیگیری قرارا گیرد.
حبیبی با اشاره به اینکه مطالعات ساخت فرهنگسرای هنری انجام شده است، افزود: راه اندازی این فرهنگسرا با ظرفیت هایی که در استان وجود دارد، کمک شایانی به بخش اشتغال استان کند.
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به وجود دانش آموختگان و فارغ التحصیلان این استان، یادآورشد: هم اکنون 380 دانش آموخته و فارغ التحصیل بخش گرافیک در استان وجود دارد که با همکاری دانش آموختگان رشته کامپیوتر در استان می توان از این افراد در بخش انیمشن این فرهنگ سرا استفاده کرد.
نظر شما