احداث فرهنگسرای هنر خراسان جنوبی مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان، اظهار داشت: احداث فرهنگسرای هنر در استان به منظور ارنقای کمی و کیفی فعالیت های هنری یکی از پیشنهادات حوزه هنری استان در سفر سوم رئیس جمهور به این استان بوده است .

حسین حبیبی با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی و هنری در استان، عنوان کرد: با توجه به وسعت و جمعیت خراسان جنوبی بویژه در بیرجند، راه اندازی و ایجاد اماکنی که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند، ضروری است .

وی با بیان اینکه احداث این فرهنگسرا در زمینی به مساحت سه هزار مربع نیاز به 2.5میلیارد تومان اعتبار دارد، افزود: در حال حاضر تعیین جانمایی و زمین این فرهنگسرا در دست اقدام است .

حبیبی با اشاره به انیکه اینگونه اماکن در تولید آثار فاخر و کشف استعدادهای هنری استان بسیار تاثیر گذار است، اظهار داشت: این فرهنگسرا با رویکرد فرهنگی و هنری راه اندازی خواهد شد .

وی اضافه کرد: فرهنگسرای هنری متشکل از بخشهای مختلف اعم از سالن سینما، نگارخانه، بخش انیمیشن و کارگاههای آموزشی برای ارتقای سطح دانش هنرمندان راه اندازی خواهد شد .

به گفته وی کمبود سالن برای تمرین فعالیت های هنری و تولید آثار فاخر یکی از مشکلات هنرمندان این استان است که باید مورد پیگیری قرارا گیرد .

حبیبی با اشاره به اینکه مطالعات ساخت فرهنگسرای هنری انجام شده است، افزود: راه اندازی این فرهنگسرا با ظرفیت هایی که در استان وجود دارد، کمک شایانی به بخش اشتغال استان کند .