دولت در تامین تجهیزات مورد نیاز محیط بانان اهتمام بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در نامه ای به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار پیگیری و ریشه یابی شهادت چهار نفر از محیط بانان سازمان محیط زیست در استان کردستان شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس در این نامه ضمن ابراز تاسف و عرض تسلیت شهادت این محیط بانان و با اشاره به تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای کشور و اطلاعات نسبت به شناسایی و مجازات عوامل این جنایت آورده است: نکته حائز اهمیت، پیگیری جنابعالی و همکارانتان در آن سازمان است تا این حادثه و حوادث مشابه که تاکنون منجر به شهادت بیش از 90 نفر از محیط بانان زحمتکش آن سازمان شده، ریشه یابی و پیگیری شود تا این عزیزان را که در شرایط بسیار سخت و عرصه های خطرناک طبیعی، شبانه روز به انجام وظیفه مشغول هستند، امیدوار به حمایتهای قانونی کند.

در ادامه تاکید شده است: مسلما تقویت بودجه و اعتبارات آن سازمان برای تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز محیط بانان که در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد، می تواند آنها را در انجام وظایفشان موفق تر و ایمن تر کند و انتظار این است دولت به این مهم توجه داشته باشد.

در پایان آمده است: بدیهی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه خویش می دانند که همچون گذشته حمایتهای خود را از آن سازمان برای ایفای وظایف قانونی و تدارک و تامین تجهیزات و امکانات مطلوب برای محیط بانان معمول دارند تا آنها بتوانند مسئولیتهای خطیر خویش را به انجام برسانند.

همچنین نسخه ای از این نامه برای اقدام لازم در اختیار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز قرار گرفته است.

در جلسه علنی دیروز مجلس نیز از طرف رئیس فراکسیون محیط زیست و با امضای جمعی از نمایندگان مجلس، جهت شناسایی هر چه سریعتر عاملان شهادت چهار نفر از محیط بانان محیط زیست استان کردستان تذکری به وزرای کشور و اطلاعات داده شده است.