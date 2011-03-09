7 نشریه به مجموعه نشریات محلی کردستان افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی با اشاره به اینکه 350 نشریه، مجله، ماهنامه و روزنامه در سطح استان کردستان توزیع می شود، افزود: هم اکنون 27 نفر از اصحاب قلم استان نمایندگی نشریات و روز نامه های استان را بر عهده دارند.



وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای خانه مطبوعات استان کردستان اظهار داشت: 130 نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران و عکاسان خبری استان در خانه مطبوعات استان عضو هستند.

وی در ادامه به اجرای طرح ساماندهی خبرنگاران رسانه های گروهی و مطبوعاتی استان اشاره کرد و افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حمایت از خبرنگاران استان با راه اندازی صندوق حمایت از خبرنگاران، روزنامه نگاران و نویسندگان فعالیت های متعددی را در دستور کار قرار داده هر چند که این میزان خدمات متناسب با نیازهای جامعه خبرنگاران استان نیست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در ادامه به فعالیت کانون های فرهنگی و هنری در مساجد استان اشاره کرد و بیان داشت: تا پایان سال جدید 200 مسجد استان دارای کانون فرهنگی و هنری مساجد می شوند که این مهم می تواند در ارتقاء فعالیت های فرهنگی موثر باشد.

میمنت آبادی به جایگاه کانون های فرهنگی و هنری مساجد اشاره کرد و گفت: امروز مساجد در کنار آداب و رسوم دین و توجه و آموزش قرآنی و دینی به مکانی برای ترویج فرهنگ تبدیل شده است و باید در این راستا حضوری پررنگ تر و موثرتر داشته باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نقش فعالان فرهنگی و مسئولان کانون های مساجد را در گسترش و تقویت روحیه دین باوری اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان بسیار تأثیر گذار خواند و افزود: یکی از نقاط قوت مساجد و در واقع از اهداف تشکیل کانون های فرهنگی، هنری مساجد مبارزه با تهاجم فرهنگی و ایستادگی در مقابل هجمه های دشمنان است.

وی به فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان به صورت تخصصی در سال های اخیر اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر هفت کانو ن فرهنگی و هنری تخصصی در رشته های کتاب و کتابخوانی، قرآن، نماز، فناوی اطلاعات و ورزش در سطح استان کردستان فعالیت دارند.

میمنت آبادی با اشاره به اهداف تاسیس کانون‌های مساجد در سطح کشور خاطرنشان کرد: هدف از تاسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ روح بخش اسلام، گسترش زمینه مشارکت مردم در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی، زمینه‌ سازی برای حضور فعال جوانان متعهد در زمینه تربیت استعدادهای درخشان، ارائه و عرضه فعالیت‌های فرهنگی بر اساس موازین اسلامی و ایجاد جاذبه‌های فرهنگی و هنری است.

در پایان این مراسم اعضای حاضر در جلسه به طرح مشکلات و مسائل جامعه خبری استان پرداختند.