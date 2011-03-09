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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

جشن نیکوکاری در 200 مسجد یزد برگزار می شود

جشن نیکوکاری در 200 مسجد یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول کانون مساجد یزد گفت: جشن نیکوکاری در 200 مسجد در استان برگزار می شود.

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهارداشت: امسال برای دومین بار جشن نیکوکاری در کانون مساجد برگزار می ‌شود که 140 مسجد در شهرستانهای استان و شش مسجد در سطح شهرستان یزد برگزار کننده این جشن هستند.

وی هدف از برگزاری جشن نیکوکاری در مساجد را برگرداندن هویت واقعی مساجد که همان مرکز مدیریت و توجه جامعه اسلامی است عنوان کرد.

حکیمیان خاطرنشان کرد: هدایای جمع ‌آوری شده طبق نظر امام جماعت هر مسجد بین محرومان آن محله تقسیم می شود.

حکیمیان بیان داشت: در سال گذشته استقبال خوبی از این طرح شد به نحوی که کمیته امداد تمایل به اجرای مجدد این طرح در مساجد را داشت.

جشن نیکوکاری فردا 19 اسفندماه جاری در دو هزار و 500 پایگاه ثابت و سیار در استان یزد برگزار می شود که مدارس، مساجد و پایگاههای بسیج برگزار کننده این جشن هستند.

کد مطلب 1270857

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