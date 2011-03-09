سرانه ورزشی استان مرکزی 34 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک خسرو قمری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سرانه ورزشی استان از 62 درصد به 72 درصد رسیده است.

قمری توجه به ورزش همگانی را از اولویتهای این سازمان عنوان کرد و افزود: در سال جاری 42 ایستگاه ورزش همگانی به بهره برداری رسیده است.

وی از بهره برداری از 10 پروژه ورزشی در سال آینده خبرداد و اظهارداشت: 147مکان ورزشی نیز در این مدت تعمیر اساسی شده است.

مدیرکل سازمان تربیت بدنی استان مرکزی برگزاری 36 جشنواره فرهنگی ورزشی، 576 مسابقه روستایی، 251 مسابقه انتخابی، و 207 کلاس آموزشی را از اقدامات انجام شده عنوان کرد و اظهارداشت: طی این مدت 209 ورزشکار به اردوی تیم ملی دعوت شده اند و 49 نفر به مسابقات آسیایی، 20نفر به مسابقات جهانی و 47 نفر به مسابقات بین المللی اعزام شدند.

وی اضافه کرد: 396 عنوان انفرادی و 32 عنوان تیمی در مسابقات کشوری کسب شده است.