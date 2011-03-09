مهران به دروازه عتبات عالیات تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مهران با حضور وی و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت شهرستان مهران در دوران جنگ تحمیلی گفت: مهرانی که در دوران 8 سال دفاع مقدس قدمگاه و رزمگاه مجاهدان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس بود امروز به قدمگاه و دروازه ورود زائران عتبات عالیات تبدیل شده است.

وی خدمت به مردم را مقدس ترین اصل برشمرد و گفت: دشمنان اسلام آنچه که در توان داشتند برای براندازی نظام بکار گرفتند اما با هوشیاری و آگاهی مردم این انقلاب پایدار خواهد ماند.

در ادامه این نشست حجت الاسلام الیاسی امام جمعه و حیاتی فرماندار مهران بر ضرورت فراهم کردن امکانات لازم برای خدمات دهی به زائران و کاروان های راهیان نور و مسافران تاکید کردند.

حجت الاسلام و المسلمین لطفی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با حضور در گلزار شهدای والا مقام دفاع مقدس در صحن امام زاده سید حسن یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشت.

وی همچنین با خانواده دو تن از جانبازان و آزادگان شهرستان مهران دیدار و در جریان وضعیت زندگی آنان قرار گرفت.