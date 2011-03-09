به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری با اعلام این خبر گفت: بدین منظور از سه ماه پیش قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به عنوان رییس پژوهشگاه منصوب شد و با وجود 2 هزار آزمایشگاه در مراکز علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی استفاده از این شبکه بزرگ و گردآوری داده های این شبکه در یک بانک اطلاعاتی ضروری به نظر می رسد.

وی از طرح ایجاد دفاتر خدمات استاندارد آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی در پیشخوان دولت خبر داد و تشریح کرد: با افزایش وظایف این سازمان ، این ، تنها راهکار موجود و تبدیل به یک ساختار نظارتی و حاکمیتی بدون چند برابر شدن ساختار اصلی بود.

وی با بیان اینکه تاکنون 227 مورد استاندارد خدمات تدوین شده است خاطر نشان کرد: تاکنون به اینگونه از استانداردها زیاد پرداخته نشده است اما از سال 90 درصدد هستیم این 227 مورد را به اجرا برسانیم.

برزگری تشکیل مرکز ملی تعیین صلاحیت ایران را از سه ماه پیش با ساختارمصوب، از موارد مهمی برشمرد که مورد توجه این سازمان بوده است و از آن به عنوان تنها مرکز اعتبار دهی فعالیتهای استاندارد سازی یاد کرد و افزود: از این پس همه شرکتهای فعال در زمینه استقرار سیستمهای مدیریت ، شرکتهای بازرسی فنی ، جوش وآزمایشگاههای همکار چه داخلی و چه خارجی باید به تایید این مرکز برسند.

وی اضافه کرد: هفته آینده دو شرکت داخلی و یک شرکت خارجی برای اولین بار گواهی نظام تایید صلاحیت ایران را طی مراسمی ویژه از این مرکز دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، ادامه داد: در حال حاضر 3 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد برای مصالح ساختمانی صادر شده است و بیش از 2 هزار مورد سردخانه بالای هزار تن ، تحت پوشش استاندارد قراردارد.

وی کنترل 2 میلیون آسانسور، نزدیک به 47 هزار مورد نازل سوخت و کدگذاری مصنوعات طلا در 4 مرکز بزرگ : تهران ، یزد ، اصفهان ، مشهد ، یزد و تبریز را از اقدامات این سازمان در سال جاری برشمرد.

برزگری تعداد استانداردهای موجود کشور را 16 هزار و 700 عنوان ، پروانه کاربرد علامت استاندارد را 17 هزار و 500 مورد ، مورد عنوان کرد.

به بیان وی، یک هزارو 170 آزمایشگاه همکار در بخش خصوصی و 80 شرکت بازرسی فنی در زمینه جوش ، اسانسور، شهر بازیها و سایر خدمات ، وجود 50 دفتر شرکت بازرسی کالا هم در داخل و هم خارج و36 شرکت مشاوره سیستمها ی داخلی و خارجی نشانگر افزایش خدمات و وظایف این سازمان هستند.