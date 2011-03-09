887 هکتار از اراضی ملی در استان قزوین رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین میرحامد اختری ظهر چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز حفاظت و قانون در سالن دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: محور توسعه پایدار منابع طبیعی است و اگر قرار باشد توسعه و تحولی در کشور صورت گیرد بدون توجه به انفال ممکن نخواهد شد.



وی تصریح کرد: نگاه ما در اداره فقط برخورد با متخلف و متجاوز به حریم منابع طبیعی نیست بلکه در کنار حفظ و احیاء منابع خدادادی تلاش کردیم تا نگذاریم حقی از مردم پایمال شود و خودشان هم برای صیانت از انفال وارد صحنه شوند.

اختری کاهش تعداد شاکی خصوصی از منابع طبعی را اجرای موفق ماموریتهای محوله با همکاری مردم دانست و گفت: خوشبختانه امروز بسیاری از مردم با اهمیت منابع طبیعی و ضرورت صیانت از آن برای تامین آینده ای توام با سلامتی و نشاط آگاه هستند و میزان مشارکت آنها نیز افزایش یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین یادآورشد: در سال گذشته 19 فقره چرای بی رویه و غیرمجاز با 14 هزار و 110 واحد دامی شناسایی و برخورد قانونی شد که این میزان در سال جاری با تشکیل پنج فقره پرونده به 14 هزار و 400 واحد رسید.

وی تعداد متخلفان دستگیر شده در سال 88 را 24 نفر با ضبط 12 وسیله نقلیه اعلام کرد و گفت: امسال 14 نفر با 13 وسیله نقلیه به عنوان متخلف دستگیر و با آنها برخورد قانونی شد.

اختری تصریح کرد: 90 درصد کشفیات با اطلاع درست مردم بوده است و خوشبختانه با سختگیری انجام شده میزان تخریب اراضی به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود: سطح اراضی تصرف شده شناسایی شده در سال 83 حدود پنج هزارهکتار بود که این میزان در سال 88 به 269 هکتار و در سال جاری به یک هزار و 501 هکتار کاهش یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان همچنین گفت: در سال گذشته با تشکیل 61 فقره پرونده حدود 854 هکتار از اراضی رفع تصرف شد و امسال با تشکیل 51 فقره پرونده این میزان به 887 هکتار افزایش یافت.

در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد چهار شهید محیط بان کشور از چهار تن از همیاران افتخاری منابع طبیعی استان و تعدادی از مجریان نمونه طرحهای مرتعداری تقدیر شد.

استان قزوین 935 هزار و 866 هکتار منابع طبیعی دارد که 60 درصد مساحت استان را شامل می شود.