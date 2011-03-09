فرصت 4 ماهه برای معرفی هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرخ مسجدی ظهر چهار شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مشکل انتخابات تعاونی سهام عدالت تبریز به دلیل اختلاف‌نظر میان سازمان دارایی و اداره‌کل تعاون، تاکید کرد: فرصت چهار ماهه برای حل اختلاف و معرفی اعضای هیئت مدیره جدید برای شرکت تعاونی سهام عدالت منظور شده است.

وی با موفق ارزیابی کردن توزیع سهام عدالت و سود آن در استان گفت: بر اساس تکلیف قانونی شش دهک خانواده‌ها باید سهام عدالت بگیرند که در استان از این تعداد گذشته ایم.

مسجدی گفت: تعیین هیئت مدیره استانی نیز پس از حل اختلاف و تعیین هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان تبریز امکانپذیر خواهد بود.

مسجدی اظهار داشت: با وجود پوشش تکلیف قانونی و گذشتن از تعداد لازم، از متقاضیان سهام عدالت در آذربایجان شرقی ثبت‌نام می‌شود.

وی یادآور شد: در سطح کشور سهمیه‌ای مشخص برای ثبت‌نام متقاضیان سهام عدالت وجود دارد که این سهمیه برای استان کامل نشده و تا تکمیل این سهمیه ثبت‌نام دامه خواهد داشت.

مسجدی افزود: در زمینه ثبت‌نام، گروه‌های مختلف می‌توانند ثبت‌نام کنند و مسئولان در این راستا همکاری لازم را خواهند داشت.

معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: البته در این میان کارگران فصلی و ساختمانی در اولیت بوده و در ادامه از گروه‌های دیگر نیز ثبت‌نام می‌شود.

وی در ادامه به شرایط شرکت تعاونی سهام عدالت در تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در تبریز به دلیل اختلاف‌نظر میان سازمان اقتصاد و دارایی و اداره کل تعاون برگزاری انتخابات تعاونی با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: با توجه به جایگاه قانونی، اداره کل تعاون می‌تواند در زمینه انتخابات شرکت‌های تعاونی در استان و شهرستان تبریز اعلام‌نظر کند.

مسجدی افزود: انتخابات توسط شرکت‌های تعاونی سهام عدالت انجام می‌شود و اداره کل تعاون بر این امر نظارت دارد.