تیمهای برگزیده مسابقات کشوری سازه های ماکارونی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آرش آتش ‌نما ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی طی روزهای 15 تا 17 اسفند در دانشگاه زنجان برگزار شد، یادآور شد: این مسابقات در سه بخش سازه‌های زیبا، هدفمند و سنگین با شرکت تیم ـ سازه‌های دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

آتش ‌نما با اشاره به برگزاری مسابقه و نمایشگاه سازه‌های زیبا در روز پانزدهم اسفندماه، گفت: در این مسابقه تیم ورشک از دانشگاه زنجان مقام اول، تیم مهراز از دانشگاه آزاد اصفهان مقام دوم و تیم ایرانیان بریک دانشگاه آزاد مشهد مقام سوم را به‌دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش سازه‌های زیبا تیم miscoo(میثو) از دانشگاه آزاد مرند، از دیدگاه تماشاچیان بیشترین رای را آورد و مقام اول انتخاب تماشاچیان را به‌خود اختصاص داد.

دبیر اجرایی مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی دانشگاه زنجان با یادآوری اینکه طی روزهای 16 و 17 نیز با بارگذاری سازه‌های هدفمند و سنگین صورت گرفت، ادامه داد: تیم آذربایجان دانشگاه ارومیه مقام اول، تیم تانری از دانشگاه علم و فن ارومیه مقام دوم و تیم کرش از دانشگاه آزاد زنجان مقام سوم سازه‌های سنگین را از آن خود کرد.

آتش ‌نما افزود: همچنین تیم تانری دانشگاه علم و فن ارومیه مقام اول، تیم آذربایجان دانشگاه ارومیه مقام دوم و تیم مکانیک یونایتد از دانشگاه زنجان مقام سوم بخش سازه‌های هدفمند را به‌خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به شرکت 105 تیم از 45 دانشگاه مختلف از سراسر کشور در این دوره مسابقات، تصریح کرد: در این دوره مسابقات حدود 230 سازه شرکت داده شده بود.

دبیر اجرایی مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی دانشگاه زنجان خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده، شرکت‌کنندگان طی روزهای مسابقه با اماکن دیدنی و همچنین ظرفیت‌های بومی و فرهنگی استان نظیر موسیقی عاشیقی آشنا شدند.

آتش ‌نما با بیان اینکه نحوه و کیفیت برگزاری مسابقات کشوری سازه‌های ماکارونی دانشگاه زنجان مطلوب بود، اظهار داشت: امید است این مسابقات هر سال با کیفیت و رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های گذشته در استان برگزار شود.