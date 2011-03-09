اختراع دستگاه علوفه خردکن تمام اتوماتیک در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جعفر صادقی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دستگاه نخستین ماشین طراحی و ساخته شده علوفه خردکن است که به صورت اتوماتیک و با برق تک فاز خانگی کار می‌کند.

صادقی با اشاره به اینکه این دستگاه قادر به خرد کردن علوفه خیس و خشک است، گفت: به دلیل اتوماتیک بودن این دستگاه در هنگام کار با آن، خطر آسیب دیدن انگشتان کاربر از میان رفته و کاربر بدون استرس و ترس به راحتی می‌تواند از این دستگاه استفاده کند.

وی اضافه کرد: کاهش هزینه‌های تولید، خرد کردن 100 بسته انواع علوفه به صورت پرسی و سنتی در یک ساعت و خرد کردن علوفه به قطعات دلخواه از دو تا 10 سانتیمتر همچنین کاهش ضایعات علوفه در دامداری‌ها را از مزایای این دستگاه دانست و افزود: این دستگاه مشابه داخلی و خارجی نداشته و با قیمت 12 میلیون ریال ساخته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود با اشاره به اینکه قیمت دستگاه مورد اشاره در صورت تولید انبوه آن به هشت میلیون ریال کاهش خواهد یافت، افزود: این دستگاه توسط دو جوان و برادر هشترودی به نام احمد و محمود شفیقی که ساکن روستای ذوالبین و هر دو دارای مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت صنعتی هستند، طراحی و ساخته شده است.

شایان ذکر است، این دستگاه به شماره ثبت اختراع 63357 در اداره ‌کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده است.