تحولات آموزش و پرورش در شهرستان بشاگرد چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر در بشاگرد، احمد آخوندی ظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرروش که به میزبانی شهرستان بشاگرد در منطقه "سردشت" برگزار شد، بیان داشت: وجود استعدادهای کم نظیر در این منطقه کمتر توسعه یافته نشان می دهد عشق و علاقه به امر تعلیم و تربیت وجه غالب کار در حوزه آموزش و پرورش این منطقه است که باید این روند مورد توجه ویژه آموزش و پرورش شهرستان باشد.

وی با اشاره به برنامه های آموزش و پرورش در سال جدید خاطرنشان کرد: طرحهای کلان سند تحول آموزش و پرورش با توجه به حجم وسیع، باید به دقت مد نظر باشند تا اهداف عالی وزارت آموزش و پرورش با توجه به قابلیتهای استان محقق شود.

وی توسعه مجتمعهای آموزشی روستایی را از جمله طرحهای موثر وزارت آموزش و پرورش بیان کرد و گفت: این تجربه نشان داد اگر امور مدارس به مدیران محول شود بازده بالاو کارآمدی قابل تحسینی دارد که تجربه موفق هرمزگان گواه روشنی براین مدعاست.

به گفته آخوندی هرمزگان در اداره این مجتمعها به تایید مقامات وزارت آموزش و پرورش جایگاه ممتازی در کشور دارد که از این استان به عنوان الگوی موفق کشوری یاد می شود.

وی تاکید کرد: اگر اهتمام ویژه در همه طرحهای تحولی وزارت آموزش و پرورش وجه همت مدیران باشد به طور قطع می توان به عنوان آموزش و پرورش تحولگرا و پیشرو در کشور دست یافت که این دستاورد با توجه به شور و علاقه و خلاقیت مجموعه فرهنگیان استان قطعا قابل دست یابی است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان هرمزگان در سفر به منطقه بشاگرد، به اتفاق هیئت همراه ازآموزشگاههای سطح شهر و مجتمع های آموزشی بازدید کرد.

آغازعملیات اجرایی دبیرستان شش کلاسه دخترانه سردشت و افتتاح سالن ورزشی چند منظوره

در حاشیه سفر مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان به شهرستان بشاگرد، عملیات اجرایی مدرسه شش کلاسه دخترانه "سردشت" آغاز شد.

این واحد آموزشی که با مشارکت سرپرستی شعب بانک ملی استان و نوسازی مدارس احداث می شود، دارای 600مترمربع زیربناست که 598مترمربع آن به فضای آموزشی اختصاص دارد.

برای ساخت این این آموزشگاه مبلغ دو میلیاردو 500هزار ریال به عنوان هزینه کرد و شش میلیارد ریال به عنوان مبلغ پیمان در نظر گرفته شده است، همچنین در ادامه سالن ورزشی چند منظوره که به همت اداره کل آموزش و پرورش استان و نوسازی مدارس احداث شده بود، افتتاح شد.