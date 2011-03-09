به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری که در هشتمین همایش فرماندهان و مدیران این قرارگاه سخن می‌گفت، تاکید کرد: باید نگاه مجموعه سپاه به ماموریت از نگاه دیگر مجموعه‌ها متفاوت باشد و سپاه در همه ماموریت‌های خود به اهداف و آرمان‌های معنوی موجود در مسیر انجام ماموریت توجه دارد و در صحنه‌های اقتصادی و در عرصه سازندگی نیز این نگاه مفید و سازنده است.

فرمانده کل سپاه خطاب به فرماندهان و مدیران مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) تاکید کرد: این که کارفرما از ما راضی باشد و قرارگاه در مقایسه با پیمانکاران دیگر کار خوب، با کیفیت و در زمان مقرر ارائه کند، حداقل انتظارات موجود از مجموعه سپاه و قرارگاه است و انتظار اصلی این است که در بستر کار سازندگی، رسالت توسعه ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا شود و این مهم نیازمند کار مضاعف و برنامه‌ریزی است.

سرلشکرجعفری توجه به جذب نیروهای مستعد و کارآمد کیفی و انقلابی موجود در دانشگاه‌‌ها را رسالتی بزرگ در جهت کمک به عمق‌بخشی داخلی انقلاب و کمک به اهداف انقلاب خواند و خاطر نشان کرد: در نسل سوم انقلاب جوانان بسیار توانمند و با استعدادهای درخشان هستند که باید فضای کار را برای این افراد فراهم کنیم تا استعدادهای خود را در عرصه عمل، بروز دهند.

عضو شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به حرکت گسترده کشورهای اسلامی به سوی بیداری اسلامی گفت: امروز شاهد به ثمر نشستن خون شهیدان و تلاش‌های خستگی ناپذیر امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی و رسیدن به اهداف انقلاب هستیم.

وی با بیان این که انقلاب اسلامی الگوی عملی مسلمانان دیگر نقاط جهان شده است افزود: بیش از سی سال است که مردم ایران با پایداری در مقابل استکبار جهانی در حال معرفی اسلام به دنیا بوده‌اند و با این که تبلیغات و سرمایه‌گذاری‌های دنیای استکبار، الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران و حرکت بیداری اسلامی را به تاخیر انداخت اما اکنون پیام انقلاب اسلامی ایران به گوش مردم مسلمان دنیا رسیده و ما شاهد الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران در دیگر کشورهای اسلامی هستیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات اخیر کشورهایی چون مصر و تونس گفت همین که یک کشور از سرسپردگی آمریکا و همراهی کامل با اسرائیل بیرون بیاید و حکومتی متکی بر مردم و قوانین اسلامی در آن حاکم شود، خود یک گام بسیار بلند در منطقه به شمار می‌آید و زمینه را برای حرکت‌های بعدی ایجاد می‌کند.

سرلشکر جعفری افزود: انقلاب اسلامی ایران با سرعت و شتاب زیادی به پیش است و جوامع اسلامی به ویژه جامعه خود ما به شدت تشنه ارزش‌های اسلامی است و این رسالتی است که اسلام و خدای متعال بر دوش ما گذاشته است و ما در جایگاه الگوی دیگر مسلمانان جهان قرار گرفته‌ایم.

وی تاکید کرد: نگاه خیلی از جوامع بویژه جوامع اسلامی به حرکت‌ها و دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی است و در این میان نقش سپاه پاسداران نقشی مهم و محوری است و انتظاری که از مجموعه سپاه پاسداران می‌رود این است که توسعه‌دهنده ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده و به سمت اهداف آرمانی خود حرکت ارزشی داشته باشد.

گفتنی است هشتمین همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) بصیرت، سازندگی و صیانت؛ گامی به سوی آبادانی و پیشرفت همه‌جانبه کشور در روزهای هفدهم و هجدهم اسفند برگزار شد.

