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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

وارنر عرضه فیلم‌های خود در فیس بوک را آغاز کرد

وارنر عرضه فیلم‌های خود در فیس بوک را آغاز کرد

استودیوی برادران وارنر اعلام کرد از روز سه‌شنبه فروش و اجاره فیلم‌های خانگی خود را از صفحه فیس بوک استودیو آغاز کرده است.

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی به این ترتیب فصل تازه‌ای از عرضه ویدیوهای خانگی از طریق شبکه اینترنت آغاز خواهد شد. تامس گوئک مدیر استودیوی برادران وارنر در این زمینه گفت: فیس بوک صفحه‌ای است که روزانه صدها میلیون نفر به آن سر می‌زنند. قرار دادن محصولات استودیو برای فروش و اجاره در فیس بوک گام تازه‌ای در روند گسترش فعالیت‌های ما در دنیای دیجیتال خواهد بود.

نخستین فیلمی که از این طریق در معرض فروش و اجاره قرار گرفته "شوالیه تاریکی" است و وارنر می‌خواهد با عرضه این فیلم در فیس بوک ذائقه مخاطب و کشش بازار در این عرصه را آزمایش کند. 

کد مطلب 1270872

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