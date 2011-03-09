رونمایی از ایمیل و موتور جستجوی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شهریاری با بیان این خبر از پروژه دیگری در دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی با عنوان موتور جستجوی ملی خبر داد که با تحقق آن گام مهمی در این زمینه برداشته خواهد شد.

وی توسعه فناوری اطلاعات را در کشور نیازمند 3 الزام دانست و با بیان اینکه بدون این الزامات، کشور با ممنوعیات و محدودیت‌ها مواجه خواهد بود، گفت: ادغام سه رسانه صوت، تصویر و دیتا نشان داده که به زودی بازاری گسترده در حوزه محتواهای مبتنی بر فیبرنوری در کشور بوجود خواهد آمد.

شهریاری با اشاره به پروژه مصون ‌سازی فضای سایبر و دعوت از کارشناسان برای فعالیت در آن، ادامه داد: کشور ما برای توسعه فناوری فیبرنوری با محدودیت‌هایی مواجه است که یکی از آنها الزام سالم‌سازی فضای سایبر است و تا این امر محقق نشود، توسعه پهنای باند در کشور دچار چالش است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین به ارتباطات بین سازمانی به عنوان یکی دیگر از مباحث مهم در کشور اشاره کرد و گفت: اگر بانک‌های اطلاعاتی در گوشه و کنار شرکت‌های اصلی دولتی یا مراکز و سازمان‌های دولتی که در حال تدوین هستند نتوانند پروتکل‌هایی برای مبادله بانک الکترونیکی خود داشته باشند به پروژه عدالت الکترونیکی نخواهیم رسید.

وی با بیان اینکه پروژه عدالت الکترونیکی بیش از یک سال است که در قوه قضائیه کلید خورده و درصدد عرضه آن هستیم، از برگزاری هم‌اندیشی خبرگان فناوری اطلاعات در اردیبهشت ماه 90 خبر داد که در آن بیش از 50 پروژه قوه قضائیه معرفی خواهد شد.

شهریاری که در مراسم دومین دوسالانه جوایز فناوری ایران(ایتا) سخن می گفت در این مراسم همزمان با قرائت نام همراه اول به عنوان منتخب برترین ارائه دهنده خدمات مخابراتی موبایل در سال 89 نیز گفت: تا تعداد اپراتورهای کشور به 5 اپراتور نرسد هیچ جایزه ای ارزش گرفتن در این حوزه را ندارد.