کشف 26 هزار عدد انواع مواد محترقه در سمیرم اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سرهنگ رجبعلی مختاری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی اظهار داشت: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد 173 بسته حاوی 26 هزار و 130 عدد انواع مواد محترقه و آتش زا را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم اضافه کرد: در این رابطه راننده خودرو به نام " عباس - ف " 32 ساله به اتهام قاچاق مواد محترقه دستگیر و خودروی وی نیز توقیف شد.

وی تصریح کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.

سرهنگ مختاری با اشاره به اینکه اقدامات پلیس در سه حوزه اطلاعاتی، عملیاتی و فرهنگی متمرکز شده است، خاطرنشان کرد: در این چرخه کار فرهنگی و اطلاع رسانی و آموزش همگانی به منظور فرهنگ سازی مناسب از مهمترین اقدامات پلیس است.

وی تاکید کرد: شهروندان مکلفند در صورت مشاهده افرادسودجویی که با استفاده از فرصت موجود مخفیانه با اغفال کودکان و نوجوانان به خرید و فروش مواد محترقه غیر مجاز می پردازند مراتب را با نزدیکترین مقر پلیس محله خود و یا به پلیس 110 اطلاع دهند.