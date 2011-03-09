نبض حیات اقتصادی البرز با برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تاسیس استان البرز با مرکزیت شهرستان کرج و شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان یکی از آرزوهای دیرین ساکنین و صاحبان صنایع، معادن و بازرگانان این منطقه مهم و استراتژیک بود که در سال جاری به نتیجه رسید.

از طرفی تاسیس استان البرز مقارن با یک اقدام بزرگ اقتصادی در کشور بود بنام طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها که بزرگترین طرح اقتصادی 50 سال اخیر ایران بود و می تواند آثار و پیامدهای وسیعی در کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.

با اینکه باید به توان مدیریتی، هوش و استعداد ایرانی ها ایمان داشته باشیم که در صورت فراهم شدن شرایط لازم، ایرانی ها می توانند در بسیاری از عرصه های تولید و تجارت در بازارهای جهانی حضور موثری داشته باشند، لیکن موانعی باعث شده است که ما سهم مناسبی که در شان ملت ایران باشد در اقتصاد جهانی بدست نیاوریم.



اولین عامل عقب ماندگی صنایع ما پائین بودن قیمت عرضه حامل های انرژی است. اگرچه پرداخت یارانه به انرژی در ظاهر حمایت از تولید تلقی شده است، اما در درازمدت باعث شد که برای کنترل مصرف صحیح آن تنبل باشیم.



پیامد دیگر این بی توجهی به مصرف صحیح انرژی، بی توجهی به نوسازی خطوط تولید و توسعه تکنولوژی های خطوط تولید کارخانجات ایرانی بوده که باعث پائین آمدن کیفیت کالاهای ایرانی شده است.



دوری از نوسازی تکنولوژی؛ تولیدات ما را از گردونه رقابت های جهانی خارج کرده است



مصرف کنندگان ایرانی بعنوان شاخص جهت گیری صنایع ایرانی، هرگز از تولیدکنندگان ایرانی کالاهای صنعتی کم مصرف مطالبه نکرده اند و شاخص مصرف انرژی در این سالها موضوع مهمی برای انتخاب نبوده، لذا صنایع ما نیز نتوانستند در این باره دست به نوآوری، ابتکار و یا اصلاح خطوط تولید و بهبود طراحی تولیدات خود کنند و به همین خاطر تکنولوژی پائین باعث شده است که کالاهای ما توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست بدهند. زمانی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشتند، چرا که از نظر تکنولوژی تولید در جایگاه مطلوبی قرار گرفته بودند، اما دوری از نوسازی تکنولوژی؛ تولیدات ما را از گردونه رقابت های جهانی خارج کرده است.

دومین عامل بوجود آمدن وضعیت فعلی، قوانین و مقررات تولید و تجارت است که به مانعی بزرگ برای تولید و به تبع آن بازرگانی و تجارت تبدیل شده است. گاه هزینه هایی که قوانین و مقررات غلط به صنایع تولیدی ما تحمیل کرده اند، به مراتب بیشتر از یارانه انرژی پرداختی به صنایع بوده است. قوانین و مقررات ناسازگار با تولید و تجارت دامنه وسیعی از فعالیت های ما را تحت تاثیر قرار داده است.



از حمل و نقل گرفته تا قوانین گمرکی و انواع عوارض و مالیاتها که اغلب از تولیدکنندگان اخذ می شود. (برخلاف کشورهای توسعه یافته که از مصرف کنندگان اخذ می شود.) اینک که شاهد هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی هستیم، لازم است تا قوانین و مقررات حوزه تولید و تجارت نیز هدفمند شوند تا تولید کنندگان و معدنکاران و تجار ایرانی در شرایط برابری با همتایان جهانی خود به رقابت برخیزند و چنین نباشد که سوخت و حامل های انرژی به قیمت جهانی عرضه شود لیکن دهها مقررات دست و پا گیر به مانعی پیش روی صنعت گر و تاجر ایرانی تبدیل شود.



اتاق بازرگانی البرز ماموریتهای مهمی پیش رو دارد

اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرج (البرز) در چنین چشم اندازی تاسیس می شود و ماموریت های مهمی برای اصلاح این وضعیت در پیش رو دارد.



نخستین این اقدامات شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل استان البرز برای مشارکت در مقیاس ملی برای عبور از وضعیت موجود است. واقعیت امر این است که استان البرز توانایی های بسیار بالایی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر کارشناسی برای حضور فعالانه در این عرصه دارد. وجود صنایع بسیار مهم و بزرگ در این منطقه که به تمرکز کاری کارشناسان و مهندسین و مدیران توانمندی در این منطقه منجر شده یکی از بزرگترین های هسته های مدیریتی و کارشناسی را برای حضور فعالانه در این منطقه بوجود آورده است.



اولین مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور بنام البرز و کرج تشکیل شود



یک فعال عرصه صنعت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: آنچه بعنوان مهمترین رسالت نسل اول اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرج می توان تعریف کرد، در گام اول فراهم کردن شرایطی است که دامنه همکاری با این سازمان به مقیاس کوچکی تبدیل نشود و حتی بسیاری از کارشناسان و مدیرانی که عضو رسمی این اتاق نیستند را نیز شامل شود تا از توان همه کارشناسان منطقه بتوان استفاده کرد. برای این منظور لازم است تا در کنار کمیته های کاری اتاق و کمیسیون های مربوطه، اولین مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور بنام البرز و کرج تشکیل شود.



علی اصغر کیهانلو افزود: تاسیس مرکز پژوهشهای اتاق کرج؛ می تواند دامنه همکاری با اتاق بازرگانی صنایع و معادن را به همه بخش های جامعه، اعم از اساتید دانشگاهی، دانشجویان، مدیران دولتی و خصوصی توسعه داد تا بتوان ضمن بالا بردن توان کارشناسی از دیدگاههای متفاوتی به همه مسائل نگاه کرد.



وی ادامه داد: دومین اقدام مهم نسل اول اتاق بازرگانی، تدوین سند راهبردی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت است تا جهت گیری در اتاق بازرگانی از وضعیت روزمرگی خارج شده و فعالیت های اتاق بصورت هدفمند پیش رود.

در دنیای امروز، بدون داشتن برنامه از پیش تدوین شده، نمی توان به هیچ یک از اهداف تعریف شده دست یافت. در این برنامه باید در کنار نگاه کلان و ملی به تولید و تجارت، اقدامات منطقه ای را نیز در نظر داشت.

برنامه منسجم نیاز اول اتاق بازرگانی کرج



شرط اول داشتن یک برنامه منسجم و واقعی برای اتاق کرج، شناخت توانمندی، امکانات و برنامه های صاحبان صنایع و معدن و تجارت است تا بتوان جمع بندی کاملی از این مجموعه داشته و شرایط تحقق برنامه های آنها را فراهم کرد. به همین خاطر، پیش شرط هرگونه موفقیت اتاق کرج، همکاری و مشارکت صاحبان اصلی آن، یعنی صنایع، معادن و تجار این استان است.

ترکیب جمعیتی استان البرز یکی از امتیازات بزرگی است که در سطح کشور، مشابه آنرا فقط در استان تهران می توان مشاهده کرد.

در استان البرز از همه استانهای کشور حضور دارند و این فرصت مناسبی برای فعالیت های تجاری در مقیاس ملی فراهم می کند که می تواند یکی از امتیازات اصلی برنامه ریزی های اتاق کرج قلمداد شود.

انتخابات اتاق بازرگانی امروز برگزار شد و طی آن دارندگان کارت بازرگانی در فضایی کاملا رقابتی با یکدیگر رقابت کردند و مطمئنا اینکه چه کسی بر کرسیهای این اتاق می نشیند مهم نیست بلکه مهم آن است که افرادی صاحب فن و صاحب تجربه هدایت پارلمان بخش خصوصی البرز را برعهده بگیرند و موجب توسعه اقتصادی استان شوند.