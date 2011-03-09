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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

تاکسیهای شهر ایلام جهت خدمات رسانی در نوروز آماده هستند

تاکسیهای شهر ایلام جهت خدمات رسانی در نوروز آماده هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: تاکسیرانان ایلام در این ایام با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رعایت قوانین ابلاغ شده و احترام به مسافران و میهمانان نوروزی خدمات رسانی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ایلام ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز و رستاخیز زمین اظهار داشت: تاکسیرانان ایلام در این ایام با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رعایت قوانین ابلاغ شده و احترام به مسافرین و میهمانان نوروزی خدمات رسانی خواهند کرد.

مهری افزود: البته سازمان تاکسیرانی ایلام در این ایام با آمادگی کامل کنترل و نظارت بر تاکسی ها را در دستور کار قرار داده و با تمام توان در اختیار میهمانان و شهروندان است.

این مسئول از فعال بودن اکیپهای گشت سازمان تاکسیرانی برای خدمات رسانی مطلوب تر از سوی رانندگان تاکسی خبر داد و گفت: رانندگان تاکسی فرودگاه و تاکسی بیسیم و تعدادی تاکسی گردشی در این ایام آماده خدمات رسانی خواهند بود.

استان ایلام دارای یک هزار آثار تاریخی با جمعیت 600 هزار نفر در غرب کشور واقع است.

کد مطلب 1270878

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