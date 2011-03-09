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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

سعیدی:

قرارگاه سازندگی خاتم در زمینه حفظ انقلاب، جهاد بزرگی را بر عهده دارد

قرارگاه سازندگی خاتم در زمینه حفظ انقلاب، جهاد بزرگی را بر عهده دارد

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: حفظ انقلاب به بازسازی زیرساخت‌هاست و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در این زمینه جهاد بزرگی به عهده گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی، در هشتمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه گفت: تفاوت مدیریت با نگرش دینی و مدیریت با نگرش لیبرالی و مادی در نوع جهان‌بینی و ایدئولوژی آنهاست.

وی ضمن بیان انواع جهان‌بینی، نمادها، انقلاب‌ها و نظام‌های نشأت‌گرفته از آنها گفت: جهان‌بینی در رفتار مدیران تأثیر دارد و در جهان‌بینی توحیدی، مدیر باید علاوه بر تأمین مسائل مادی جامعه، درصد تقویت معنویت، هنجارها و فضایل در جامعه باشد.

وی عوامل مؤثر در مدیریت را داشتن مدیران اسلام‌گرا و اسلام‌مدار دانست و گفت: مدیر باید در ارزش‌افزایی، مهارت‌افزایی، واستحکام‌ کاری سازمان خود بتواند تأثیرگذار باشد و نظامات باید بر اساس شایسته‌گزینی، شایسته‌سنجی، شایسته‌پروری، و شایسته‌گماری باشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: نظام برنامه‌ریزی نیز باید تک‌بعدی نبوده و جامع باشد؛ زیرا انسان جسم‌ و روح است، دنیا و آخرت است، ماده و معناست؛ از این رو، باید حداقل برای 50درصد مسائل معنوی او برنامه‌ریزی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی خطاب به مدیران و فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: شما نقش بسیار زیادی در تحکیم پایه‌های انقلاب داشته و دارید و ایجاد قرارگاه در راستای مأموریت‌های ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: سپاه باید از اهرم‌هایی برخوردار باشد که اگر دشمن در هر مرحله‌ای وارد شد بتواند مقابله کند و یکی از این اهرم‌ها، قرارگاه است که باید در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هم خط‌شکنی کند و هم الگویی بدیع و نو خلق نماید.
 

کد مطلب 1270879

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