قرارگاه سازندگی خاتم در زمینه حفظ انقلاب، جهاد بزرگی را بر عهده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سعیدی، در هشتمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه گفت: تفاوت مدیریت با نگرش دینی و مدیریت با نگرش لیبرالی و مادی در نوع جهانبینی و ایدئولوژی آنهاست.
وی ضمن بیان انواع جهانبینی، نمادها، انقلابها و نظامهای نشأتگرفته از آنها گفت: جهانبینی در رفتار مدیران تأثیر دارد و در جهانبینی توحیدی، مدیر باید علاوه بر تأمین مسائل مادی جامعه، درصد تقویت معنویت، هنجارها و فضایل در جامعه باشد.
وی عوامل مؤثر در مدیریت را داشتن مدیران اسلامگرا و اسلاممدار دانست و گفت: مدیر باید در ارزشافزایی، مهارتافزایی، واستحکام کاری سازمان خود بتواند تأثیرگذار باشد و نظامات باید بر اساس شایستهگزینی، شایستهسنجی، شایستهپروری، و شایستهگماری باشند.
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: نظام برنامهریزی نیز باید تکبعدی نبوده و جامع باشد؛ زیرا انسان جسم و روح است، دنیا و آخرت است، ماده و معناست؛ از این رو، باید حداقل برای 50درصد مسائل معنوی او برنامهریزی شود.
حجتالاسلام والمسلمین سعیدی خطاب به مدیران و فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) گفت: شما نقش بسیار زیادی در تحکیم پایههای انقلاب داشته و دارید و ایجاد قرارگاه در راستای مأموریتهای ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
وی افزود: سپاه باید از اهرمهایی برخوردار باشد که اگر دشمن در هر مرحلهای وارد شد بتواند مقابله کند و یکی از این اهرمها، قرارگاه است که باید در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هم خطشکنی کند و هم الگویی بدیع و نو خلق نماید.
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