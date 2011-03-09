سومین بلوک بدنه سد سیمره به ارتفاع نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد رهبری ظهر چهارشنبه در این ارتباط گفت: سومین بلوک بدنه سد سیمره نیز به تراز تاج رسید و بدین ترتیب عملا تمامی بلوک های جناح چپ بدنه سد به تراز تاج رسیده است.

وی حجم بتن ریزی بدنه سد سیمره را 558 هزار مترمکعب اعلام کرد و یادآور شد: تاکنون 540 هزار متر مکعب از این بتن ریزی انجام شده است.

مجری طرح سیمره با اشاره به پیشرفت 82 درصدی عملیات اجرایی سد و نیروگاه سیمره، تصریح کرد: عملیات آبگیری سد 180 متری سیمره در ماه های آینده انجام خواهد شد.

رهبری یادآور شد: مدت زمان آبگیری سد سیمره در شرایط معمول دستکم دو سال به طول می انجامد.

وی با بیان اینکه نیروگاه سیمره با سه واحد 160 مگاواتی ظرفیت تولید سالانه 850 گیگاوات ساعت برق را دارد، افزود: تاکنون 93 درصد عملیات اجرایی ساختمان نیروگاه و 40 درصد تجهیزات آن نیز تکمیل شده است.

مجری طرح سیمره یادآور شد: براساس برنامه واحد نخست نیروگاه سیمره تا پایان سال 1391 و واحدهای دیگر نیز هر یک به فاصله دو ماه وارد مدار می شوند.

وی در ادامه به بیان مزیت های طرح سیمره پرداخت و گفت: کنترل سیلاب ها، تولید انرژی پاک برق آبی، تعادل بار شبکه سراسری برق، امکان تبادل برق با کشور های همسایه همچنین بهبود شرایط عمرانی منطقه و اشتغالزایی از جمله مزیت های مهم اجرای طرح سیمره است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار سد و نیروگاه سیمره، اجرای طرح نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایلام نیز با ظرفیت یکهزار مگاوات شامل یک مخزن در بالادست و سدی خاکی به ارتفاع 75 متر و مخزنی به حجم پنج میلیون مترمکعب پیش بینی شده است.

رهبری همچنین به بند تنظیمی سیمره که در هشت کیلومتری پایین دست این طرح ساخته خواهد شد، اشاره کرد و گفت: مطالعات مرحله نخست ساخت بند تنظیمی سیمره از نوع خاکی با هسته رسی و به ارتفاع 23 متر به پایان رسیده است.

وی افزود: حجم خاکریزی بدنه این بند حدود یک میلیون مترمکعب و حجم مخزن ایجاد شده 20 میلیون مترمکعب خواهد بود.

وی میزان اعتبار هزینه شده در این طرح را تاکنون پنج هزار و 640 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: امسال یک هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است.

سد سیمره در فاصله تقریبی 700 کیلومتری جنوب غربی تهران، حد فاصل دو استان ایلام و لرستان و 40 کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر بر روی رودخانه سیمره در حال احداث است.