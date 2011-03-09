به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه ایرانشهر که دوشنبه 23 اسفندماه آخرین روز کاری خود را در سال 89 پشت سرمی‌گذارد، روز شنبه21 اسفندماه پذیرای یک اجرای ویژه برای نمایش "عجایب المخلوقات" است. "عجایب المخلوقات" هم اکنون در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است.

این نمایش از 15 فروردین‌ماه 90 اجرای خود را در تماشاخانه ایرانشهر از سر می‌گیرد. نقض قدرت گرایی، خشونت، شی‌وارگی و مصرف‌گرایی در زندگی بشر امروز اپیزودهای نمایش "عجایب المخلوقات" هستند که بدون کلام اجرا می‌شود.



این نمایش ساعت 18:45 در سالن شماره یک ایرانشهر اجرا می‌شود.