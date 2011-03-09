حجم آب مخزن سد زاینده رود اصفهان 48 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود نیز در این زمان به 167 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه پارسال 50 درصد (معادل 168 میلیون مترمکعب) کمتر است.

حجم آب موجود در سد زاینده رود اصفهان در زمان حاضر نزدیک به 48 درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافت.

بر اساس اعلام وزارت نیرو و بر اساس آمارهای به دست آمده، با وجود بارشهای نرمال زمستان امسال در کل کشور حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود به عنوان مهمترین سد استان اصفهان، در زمان حاضر با 48 درصد کاهش حدود 212 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 412 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

بر همین اساس، حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود نیز در این زمان به 167 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه پارسال 50 درصد (معادل 168 میلیون مترمکعب) کمتر است.

همچنین این میزان در مقایسه با هفته گذشته هشت میلیون مترمکعب افزایش داشته است.

هم اکنون 14 درصد حجم مخزن سد زاینده رود دارای ذخیره آب است.

بر این اساس، حجم آب موجود در سد گلپایگان دیگر سد مهم اصفهان نیز بدون تغییر در مقایسه با هفته گذشته 11 میلیون مترمکعب ثبت شد که در مقایسه با زمان مشابه پارسال شش میلیون مترمکعب کمتر است.