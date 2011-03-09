به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در جمع تعدادی از کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی با اشاره به نقاط آسیب پذیر آمریکا و دامنه نگرانی‌های دولتمردان و شهروندان آمریکایی اظهار داشت: آمریکایی‌ها اینک به شدت نگران حفاظت تاسیسات حیاتی و زیر بنایی خود هستند آنان پس از حملات سایبری سال2006 به شبکه برق ایالت متحده دریافتند که بخش نرم افزاری صنعت و بخش های مدیریتی آمریکا نیازمند بازآفرینی و ارتقای استاندارهای ایمنی رایانه‌ای هستند تا به مؤلفه های لازم دفاعی برابر حجمه‌های سایبری به تاسیسات تولید نیروی برق آن کشور دست یابند.

وی افزود: این برای کشور مدعی ابرقدرتی به نام آمریکا خجالت آور است که نهادهای نظارتی دولت به ویژه بازرسان وزارت انرژی آمریکا در گزارش های رسمی خود اعلام کنند شبکه نیروی برق ایالت متحده به دلیل پیاده سازی ناقص و استانداردهای ضعیف ایمنی و عدم اعمال نظارتهای کافی از سوی دولت فدرال در مقابل حملات سایبری بسیار ضعیف هستند!

سردار جزایری با اشاره به کم توجهی شرکت های برق آمریکا برای پیاده سازی کامل استانداردهای حفاظت از تاسیسات زیر بنایی این کشور تصریح کرد: فقدان پسورد‌های قوی و حفاظت‌های لاگ‌این برای مصون نگه داشتن سیستم‌های اطلاعاتی وضعیت پر مخاطره و آسیب‌پذیری را برای تاسیسات راهبردی و حساس آمریکا متصور ساخته است.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح بیان داشت: در عین حال اعتراف برخی دولتمردان پیشین آمریکا مانند گری سیک مشاور سابق امنیت ملی این کشور پیرامون شکست حمله سایبری توسط ویروس استاکس به تاسیسات هسته ای ایران و آسیب پذیری تاسیسات بزرگ و حیاتی آمریکا برابر تهدید و مقابله به مثل سایبری ایران بسیار معنادار و بیانگر دامنه نقاط ضعف و ضربه‌پذیری کشوری است که داعیه رهبری جهان را دارد.

سرتیپ جزایری در ادامه اقتصاد آمریکا را به دلیل کسری بودجه سرسام آور این کشور به واسطه بدهی سنگین به کشورهای دیگر را از دیگر نقاط مهم تهدید و آسیب پذیری آمریکایی ها توصیف و افزود: چهل و پنج درصد بدهی آمریکا مربوط به کشورهایی همچون چین و ژاپن می باشد و دراین راستا بسیاری از اقتصاد‌دانان نگران بدهی این کشور به رقیب قدرتمند تجاری اش یعنی چین هستند.

وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه بالاترین میزان بدهی ایالات متحده به سرمایه‌گزاران چین با 8/9 درصد است، بدهی به سرمایه‌گزاران کشورهای دیگر مانند ژاپن با 6/9 درصد و انگلستان با 1/5 درصد نیز قابل توجه بوده و اقتصاد‌دانان آمریکایی را به سختی نگران نفوذ و لانه‌گزیدن سرمایه گزاران خارجی در اقتصاد کشورشان کرده است.

سردار جزایری افزایش قیمت نفت و تاثیر جدی آن در اقتصاد آمریکا را از دیگر دغدغه های مهم کاخ سفید برشمرد و گفت: ساختار اقتصادی آمریکا بسیار وابسته به واردات نفت است و عدم تلاش برای طراحی و انجام تغییرات بنیادین و زیر بنایی در چنین ساختاری مقامات آمریکایی را نسبت به چشم انداز آینده اقتصاد این کشور بیمناک و نگران ساخته است.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور تصریح کرد: شهروندان آمریکایی حتی تصور چنین چشم اندازی را برنمی‌تابند و فقدان تلاش دولت برای برنامه ریزی خردمندانه و آماده‌سازی جامعه آمریکا جهت رویارویی با چالش‌های آینده و تمرین ریاضت اقتصادی را عامل سپردن چرخه حیات اقتصادی این کشور به اما و اگرهای نامطمئن و نا امید کننده می دانند.

این کارشناس مسائل استراتژیک در ادامه خلف وعده اوباما در کمک به خانه دارها در آمریکا را از دیگر نشانه های ناتوانی و ناکارآمدی دولت حاکم این کشور برای رفع نگرانی شهروندان آمریکایی از قانون ورشکستگی معرفی و افزود: اوباما قبل از راهیابی به کاخ سفید و نشستن بر اریکه قدرت در تبلیغات انتخاباتی خود بارها وعده تغییر قانون ورشکستگی را برای کمک به خانه‌دارها و اطمینان از زندگی راحت آنان داده بود اما واقعیت موجود حکایت از ادامه روند گسترده مصادره املاک‌ خانواده‌ها و آوارگی مردم از سوی بانک‌ها دارد.

سردار جزایری در ادامه گفت: این روند آنچنان سیر صعودی یافته است که حتی دادگاه‌های رسیدگی به ورشکستگی را نگران و واکنش دموکرات‌ها را نیز به وعده‌های پوچ و تو خالی اوباما برانگیخته است.

وی تداوم راهبردهای امپریالیستی و سلطه‌گری و سیاست‌های ظالمانه و جنگ‌طلبانه کاخ سفید در لشکر‌کشی به کشورهای دور دست را از مهم ترین علل قرار گرفتن این کشور در مسیر انزوای سیاسی و اقتصادی و بروز نگرانی‌های جدی جامعه آمریکا از آینده خود معرفی و تاکید کرد: تهاجم و اشغالگری و دست اندازی به منافع و ثروت ملل و جوامع دیگر همواره حاکمان کاخ سفید را سرمست و آنها را از پرداختن به نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم آمریکا غافل و دور ساخته است.

سرتیپ جزایری در پایان اظهار داشت: امروز دیگر ترفندها و پوشش‌های فریبنده و به ظاهر بشر‌ دوستانه غربی برای تسلط بر کشورهای نفت خیز و ثروتمند جهان به ویژه در منطقه راهبردی خاورمیانه برای همه ملل و جوامع از جمله جامعة آمریکا آشکار شده است و مدعیان استیلا و کدخدایی بر دهکده جهانی بدانند کنترل جهان در یک روند پرشتاب در حال خارج شدن از دایرة اراده آنان‌ است.

