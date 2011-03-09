ظرفیتهای ایلام در حوزه دفاع مقدس به خوبی معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنوار خاطره نویسی دفاع مقدس در ایلام از دوران دفاع مقدس به عنوان برهه ای ارزشمند در تاریخ این انقلاب یاد کرد و گفت: از ابزارهای مختلف برای انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل های آینده بهره گرفت.

وی خاطره نویسی را یکی از بهترین ابزارها برای انتقال ارزش های دفاع مقدس دانست و از مسئولان فرهنگی استان خواست تا فضا را برای بیان خاطرات نقش آفرینان دوران 8 سال دفاع مقدس فراهم کنند.

اعلایی از استان ایلام به عنوان یکی از استانهای پیشرو و نقش آفرین در موضوع دفاع مقدس نام برد و تصریح کرد: متاسفانه تاکنون ظرفیتهای این استان در حوزه جنگ و دفاع مقدس به خوبی معرفی نشده است.

این مسئول بیان کرد: با مستندسازی، رشادتها و آنچه در دفاع مقدس اتفاق افتاده را بیان کرده و از ظرفیتهای این بخش برای معرفی هرچه بهتر این استان بهره برد.

نخستین جشنواره استانی "خاطره نویسی دفاع مقدس" از تیر فعالیت خود را در استان ایلام آغاز کرده و بیش از 110 اثر خاطره نویسی به دبیر خانه این جشنواره ارسال شد، که پس از بررسی آثار، از 23 اثر تقدیر و سه اثر نیز به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد.