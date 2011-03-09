به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی امروز در نشستی مطبوعاتی درباره راهکارهای اختصاص یارانه شیر به دامداران گفت: طرحی برای این منظور از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تدوین شده که مورد تائید وزیر جهاد کشاورزی و استاندار تهران قرار گرفته است.

وی افزود: براساس این طرح، اگر یارانه شیر به دامداران اختصاص یابد به ارتقای فناوری تولید کمک می کند و بستر مناسب را برای ارتقای سرانه مصرف شیر در میان جامعه فراهم می کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران درباره روش اختصاص یارانه شیر به دامداران در این طرح، گفت: در ابتدا باید قیمت شیر به صورت منطقه ای و توسط کارگروهی متشکل از استاندار، روسای سازمان جهاد کشاورزی و بازرگانی استان ها، نماینده دامداران صنعتی و سنتی تعیین شود.

موسوی افزود: صلاحیت فنی و بهداشتی کارخانجات لبنی از سوی سازمانهای صنایع و معادن استانها و دانشگاه علوم پزشکی هر استان تایید شود و و میزان کیفیت شیر تولیدی دامداران هم به تایید برسد.

وی تصریح کرد: همچنین شیر تولیدی دامداریهایی که کمتر از یک تن شیر تولید می‌کنند، باید از طریق سامانه الکترونیکی با درج کیفیت، بارمیکروبی و زمان به ثبت برسد.

موسوی با بیان اینکه باید نظارت بر کل اجرای طرح وجود داشته باشد، گفت: این هیئت نیز باید متشکل از جهاد کشاورزی بازگانی و علوم پزشکی و صنایع و معادن باشد تا بر کل اجرای طرح نظارت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به مصرف کننده راهکار درستی نیست، افزود: پولی که به حساب مصرف کننده ریخته شود لزوما برای خرید شیر استفاده نمی شود و از آنجایی که شیر با کیفیت، قیمت بیشتری هم دارد می تواند مصرف شیر کیفی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص اهداف دولت برای پرداخت یارانه به شیر، اظهار داشت: کمک به پایداری تولید، ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان برای تولید شیر با کیفیت، تقویت و ارتقای مصرف شیر و تضمین سلامت جامعه و امکان مدیریت هماهنگ و یکپارچه درتولید و ایجاد شرایط صادرات از اهداف دولت برای اختصاص یارانه به شیر است.

وی افزود: اما تاکنون اختصاص یارانه به کارخانجات نتوانسته اهداف دولت را در این امر محقق کند. موسوی با اشاره به دامداریهای استان تهران گفت: صنعت دامپروری کشور 63 درصد از ارزش افزوده را با 3 میلیون اشتغال تولید می کند که 11 هزار و 510 واحد دامپروری با بیش از 4 هزار واحد گاوداری شیری در استان تهران فعالیت می کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران افزود: استان تهران با تولید 658 هزار تن شیر رتبه اول را در کشور داراست. موسوی با بیان اینکه دولت سالانه بین 600 تا 700 میلیارد تومان برای تحقق این هدف یارانه می دهد، گفت: شیر تولیدی حدود 585 تومان قیمت دارد که با یارانه دولت 350 تومان به دست مصرف کننده می رسد.

وی با انتقاد از قیمت پائین خرید شیر از سوی کارخانجات، گفت: متوسط قیمت خرید شیر از سوی کارخانجات 420 تومان است در صورتی که بالغ بر 90 درصد شیر تولیدی استان تهران از دامداریهای صنعتی خریداری می شود که کمترین بارمیکروبی را دارند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران افزود: همین مقدار پول هم درمدت 3 تا 4 ماه به دامداران پرداخت می شود. موسوی بابیان اینکه این طرح تاکنون نتوانسته است به طورعادلانه ای یارانه را میان درزنجیره تولید تقسیم کند، گفت: این امر باعث شده است که اهداف دولت در این بخش محقق نشود.