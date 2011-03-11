دولت از نظرات کسبه و تجار برای کنترل بازار استفاده کند

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اقدامات نظارتی که دولت باید برای جلوگیری از تورم آغاز سال جدید انجام دهد، گفت: نظارت بر قیمت ها و کنترل کردن قیمت ها نیازمند استفاده از شیوه های علمی و درست است که وابسته به 3 بخش تولید، توزیع و مصرف نیز هست.

وی با بیان اینکه تولید باید در کشور برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد تا مجبور به واردات کالاها نباشیم افزود: نباید در کشور به گونه ای عمل شود توزیع کالاها سود بیشتری از تولید داشته باشد و از سوی دیگر نیز برای سامان دادن تولید و توزیع در کشور و توجه به نیاز و قدرت خرید مصرف کننده باید الگوهای علمی اقتصادی داشته باشیم.

بادامچیان با تاکید بر اینکه دولت باید بر نظارت و کنترل بر کالاها برنامه دقیقی در این زمینه با کمک گرفتن از صاحبنظران داشته باشد، گفت: اگر بتوانیم درآمدها و قدرت مالی مردم را بالا ببریم آن زمان است که هم تولید و هم توزیع به صورت درست شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه شبکه توزیع در کشور ما خارج از محدوده نیاز کشور است افزود: این عامل موجب گرانی و افزایش قیمت ها می شود و دولت نیز در این زمینه نمی تواند نظارت ویژه ای داشته باشد. چون مبنای علمی دقیقی برای این اقدام وجود ندارد.

وی تاکید کرد دولت باید از افرادی که مسلط به مسائل علمی هستند هم در بخش مردمی، تجار، کاسبه، صاحبان تولید و افراد با تجربه ای که به فکر مصالح مملکت هستند استفاده کنند.

بادامچیان با اشاره به اینکه متاسفانه اکنون از این نظرات افراد دولت استفاده کمی می کند، گفت: هدفمندی یارانه ها از جمله این موارد است که به دلیل افزایش میزان نقدینگی در جامعه و متعاقب آن افزایش تورم دولت نیازمند طراحی راه های جلوگیری از این تورم با استفاده از روش های علمی است.