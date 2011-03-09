نرخ مراکز و اماکن اقامتی البرز امسال افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این نشست که ظهر چهارشنبه با حضور مدیران هتل ها، اماکن اقامتی و آژانس های مسافرتی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان و رئیس اتحادیه هتلداران استان برگزار شد، در خصوص میزان آمادگی استان در میزبانی از مسافران نوروزی بحث و بررسی شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی البرز در این نشست با اشاره به اینکه در ایام نوروز نرخ مراکز اقامتی استان تغییر نخواهد کرد، گفت: هر سال در ایام نوروز 20 درصد بر نرخ هتل ها افزود می شد اما امسال در راستای هدفمند سازی رایانه ها بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی نرخ هتل ها و سایر مراکز اقامتی افزایش نخواهد داشت.



علیرضا زمانی همچنین گفت: واحد های اقامتی می توانند به منظور اطلاع رسانی و آشنا سازی مسافران و میهمانان نوروزی با جاذبه های گردشگری استان به صورت گروهی نسبت به تهیه و چاپ بروشور های گردشگری اقدام کنند.

اولین کتاب گردشگری البرز چاپ و توزیع می شود

وی درپایان یاد آور شد: جهت معرفی جاذبه های استان اولین کتاب گردشگری استان البرز و شهرستان های تابعه با تیراژ مجموع 35 هزار نسخه چاپ و در بین مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.

همچنین اتحادیه هتلداران استان نیز در این نشست در خصوص استقبال از مسافران نوروزی اعلام کردند: به تمامی مدیران مراکز اقامتی نکاتی مبنی بر ارائه خدمات با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها ، در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات، رعایت نرخ ها، پذیرایی شایسته از میهمانان نوروزی با گل و شیرینی در بدو ورود همچنین رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، راهنمایی میهمانان به ستادهای اسکان نوروزی در صورت تکمیل ظرفیت اقامت و تنظیم نیروها با لباس‌های متحدالشکل ارائه و ابلاغ شده است.