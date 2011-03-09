جلال ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جایگاه زنده‌یاد ایرج افشار در زمینه ایرانشناسی گفت: کمتر کسی را می‌شناسم که جایگاهی والا مانند ایرج افشار در باب تاریخ و فرهنگ ایران، نسخه‌پژوهشی و کتابشناسی داشته باشد.

مترجم کتاب "رمزهای زنده‌جان" افزود: من بارها به خودِ ایرج هم گفته‌ بودم که او به اندازه یک وزارتخانه در این زمینه کار کرده است.

این پژوهشگر حوزه اسطوره‌پژوهی همچنین با اشاره به سابقه قدیمی دوستی با ایرج افشار گفت: ایرج از نظر خُلق و خو خیلی استوار بود و کوچکترین تغییری در اعتقاداتش به وجود نیامد و تا آخر همان ماند که بود.

ستاری درباره امکان پر کردن این فقدان توسط ایرانشناسان جوانتر گفت: نه فقط برای ایرج این احتمال بسیار بعید است بلکه برای خیلی از کسانی که رفته‌اند، جانشین پیدا نشده و خیلی بعید است که به این زودی‌ها هم پیدا شود.

نویسنده کتاب "اسطوره تهران" اضافه کرد: مگر تاکنون کسی توانسته جای مجتبی مینوی را پر کند؟ کسی توانسته جای محمد امین ریاحی را پر کند؟ کسی توانسته جای پرویز ناتل خانلری را پر کند؟

وی تاکید کرد: البته جانشین‌هایی خواهند آمد ولی ایرج افشار نمی‌شوند. من به فرید قاسمی امیدوارم که بتواند راه او را ادامه دهد و این جای خالی را پر کند. متاسفانه جای آدم‌های بزرگ ما همیشه خالی است.