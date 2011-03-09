اسرائیل در رویای تبدیل شدن به قدرت هوایی نخست در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، با همین هدف تا کنون گروه های مختلفی از نیروی هوایی و وزارت جنگ اسرائیل به آمریکا رفته و مذاکرات گسترده ای را با شرکتهای سازنده جنگنده از جمله لاکهید مارتین انجام داده اند.

در نتیجه این مذاکرات، قراردادی میان شرکت لاکهید مارتین و تل آویو برای ساخت 25 فروند جنگنده رادارگریز اف 35 امضا شده است.

در زمان امضای این قرارداد سال 2015 به عنوان تاریخ تحویل این جنگنده ها اعلام شد، اما در روزهای اخیر شرکت لاکهید مارتین به تل آویو اطلاع داده که سیستمهای الکترونیکی فوق پیشرفته این جنگنده تا سال 2015 آماده نمی شود و اگر اسرائیل همچنان بخواهد این جنگنده ها را در 2015 تحویل بگیرد باید قید این تجهیزات را بزند.

بر اساس اعلام شرکت آمریکایی، سیستمهای الکترونیکی این جنگنده در پایان سال 2016 آماده می شوند و بر همین اساس اگر تل آویو می خواهد به قدرت اول هوایی منطقه تبدیل شود باید تا سال 2017 صبر کند.

از سوی دیگر در زمان امضای این قرارداد قیمت هر جنگنده رادارگریز اف 35، 100 میلیون دلار اعلام شده بود و اکنون تل آویو نگران آن است که در صورت تحویل گرفتن این جنگنده ها در سال 2015، 100میلیون دلاری را که برای هر فروند پرداخته به نوعی دور ریختن پول بوده باشد.

بر همین اساس روز گذشته بار دیگر گروهی متشکل از نیروی هوایی و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به آمریکا اعزام شده تا این موضوع را بررسی کند که آیا قرارداد امضا شده نیازمند بازبینی است یا خیر.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی همچنین روز گذشته اعلام کرد : اسرائیل خواهان تحویل گرفتن جنگنده ها بر اساس قرارداد امضا شده است و مشکلات فنی ربطی به تل آویو ندارد. ما مسئول آماده نشدن سیستمهای الکترونیکی نیستیم.