دو میلیون بار تلفن 110 فارس به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار سیروس سجادیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد تماسها یک میلیون و 665 هزار و 653 تماس در مرکز 110 پاسخ داده شده است.

وی ادامه داد: از تماسهای پاسخ داده شده 653 هزار و 39 تماس مزاحم تلفنی و 699 هزار و 739 مورد از تماسها هیچ ارتباطی با وظایف پلیس نداشته است.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس اضافه کرد: از یک میلیون و 665 هزار و 653 تماس پاسخ داده شده فقط 593 هزار و 556 تماس مربوط به ماموریتهای ذاتی پلیس بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین 372 هزار و 357 تماس به مسائل ارشاد و راهنمایی مربوط بوده است.

سردار سجادیان تصریح کرد: 80 درصد از تماسهای پلیس 110 مربوط به شهر شیراز بوده البته تماسها طی 11 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد کاهش داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس در خصوص مدت زمان حضور پلیس در صحنه گفت: با اقدامات انجام شده حضور ماموران پلیس فارس در صحنه به 13 دقیقه رسیده است.