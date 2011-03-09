مصوبات سه سفر دولت به ایلام در حوزه اشتغال اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داریوش قنبری ظهر چهارشنبه در جمع مردم ایلام اظهار داشت: درحال حاضر بزرگترین مشکل استان ایلام بیکاری و عدم سرمایه‌گذاری و نبودن راه‏های کافی دسترسی به استان است.

نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول با بیان اینکه دولت به ‏مصوبات سفرهای خود اهمیت نمی دهد، گفت: مهمترین بخش سفرهای استانی تبلیغات است ‏و به آبادانی استانها بها داده نمی‌شود.‏

قنبری گفت: آن دسته از مصوباتی که باعث تحول در حوزه انتخابیه ما می‌شد به مرحله اجرا نرسید و فقط مصوباتی اجرا شد که اهمیت کمتری داشته است.

وی افزود: در بعضی از مصوبات سفرهای استانی، دولت برای تحقق و اجرای مصوبات شرط می‌گذارد که این کار عملا مصوبات را غیرقابل اجرا می‌کند؛ به عنوان مثال می‌گویند بخش خصوصی باید در مناطق محروم سرمایه گذاری کند تا دولت در پروژه مشارکت داشته باشد.

قنبری گفت: در سه سفر استانی دولت به ایلام، بیشتر مصوباتی که مربوط به اشتغال جوانان بود عملیاتی نشد و این کار باعث ناامیدی جوانان ایلامی شده است.

وی با بیان این که اعتبارات سال 90 درکل حدود 400 میلیارد تومان است، گفت: اعتبارات استان ما نسبت به استان های دیگر کمتر است و این اعتبارات نسبت به سال 89 چهار پله سقوط کرده است.