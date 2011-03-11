تبلیغات تلویزیون در آستانه عید ترویج مصرف گرایی است

موید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اقداماتی که باید برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در آغاز سال جدید انجام شود گفت: یکی از مهمترین عواملی که کمک می کند ما با افزایش قیمت در سال جدید مواجه نشویم این است که مردم مصرف گرا نباشند و این موضوع نیازمند فرهنگ سازی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه باید اطلاع رسانی درست به مردم شود تا اقلام ضروری خود را در این ایام خریداری کنند و به این کالاها بسنده کنند افزود: متاسفانه تبلیغات تلویزیونی این روزها روندی را در پیش گرفته است که مردم را به سمت خرید و مصرف گرایی سوق می دهد.

حسینی صدر با تاکید بر اینکه باید از فرهنگ سازی در زمینه مصرف گرایی و ریخت و پاش بیشتر جلوگیری شود گفت: باید فرهنگ ساده زیستی و قناعت در جامعه ترویج داده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اینکه آیا مجلس در زمینه جلوگیری از تبلیغات تلویزیون و ترویج فرهنگ مصرف گرایی تا کنون طرح یا برنامه ای داشته است گفت: نخیر، چرا که مجلس وقت انجام این کار را به دلیل بررسی لایحه بودجه سال 90 نداشته است.

وی همچنین تاکید کرد دولت باید تلاش کند تا کالاها و اقلام مورد نیاز مردم را به مقدار کافی به بازار ارائه دهد تا با کمبودی در این زمینه روبرو نشویم و بازار تنظیم شود.