به گزارش مهر، به نقل از امپایر "دیکتابلاندا" یک کمدی سیاه است که آخرین روزهای حکومت یک دیکتاتور بر کشورش را دستمایه قرار داده است. ترجمه عنوان فیلم "دیکتاتور مهربان" است و قصه فیلم به زوال دوران دیکتاتورها و محو شدنشان از صحنه معادلات سیاسی جهان می‌پردازد.



به نظر می‌رسد فیلم "دیکتابلاندا" به لحاظ پیرنگ داستان و ساختار روایت نزدیکی فراوانی با فیلم "جنگ، با مسئولیت محدود" باشد که چند سال پیش با موفقیت اکران شد.



کیوزاک علاوه بر بازی در نقش اصلی یکی از تهیه‌کنندگان فیلم نیز هست. آلخاندرو آگرستی کارگردانی فیلم را بر عهده دارد. او آخرین بار فیلم "خانه‌ای روی دریاچه" را با نقش‌آفرینی ساندرا بولاک و کیانو ریوز ساخته بود. فیلمنامه "دیکتابلاندا" را آگرستی، کیوزاک، کوین موریس و پل هیپ نوشته‌اند.



فیلمبرداری فیلم به زودی در آرژانتین آغاز خواهد شد و تا اواسط ماه آوریل ادامه می‌یابد. جان کیوزاک اخیرا در دو فیلم "کارخانه" و "کلاغ" بازی کرده که به زودی اکران می‌شوند.