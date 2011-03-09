بسته سرمایه گذاری صنایع دستی کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تهمینه دانیالی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بسته سرمایه گذاری حوزه صنایع دستی با هدف ارائه به دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف تهیه شده، اظهار داشت: این بسته سرمایه گذاری شامل 13 طرح است و طبق این بسته معاونت صنایع‌دستی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اعلام می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر بسته سرمایه گذاری صنایع‌دستی آماده و قابل ارائه به معاونت سرمایه گذاری و طرح‌های سازمان است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور اضافه کرد: معاونتهای سرمایه گذاری در تمامی دستگا‌ه‌های دولتی فعال هستند که در تعامل با سایر بخش‌ها طرح‌های سرمایه گذاری را به دولت ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: تأسیس مراکز اقامتی هنری، کلینیکهای بازاریابی، شرکت‌های تخصصی بیمه آثار هنری، مراکز حراج و خرید و فروش آثار هنری، بازارچه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی این عرصه‌ها را شامل می‌شود.

دانیالی با اشاره به اینکه امروز سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیاری علاقه مند به ورود به مسائل فرهنگی و هنری هستند، تصریح کرد: بنابراین معاونت صنایع‌دستی در قالب این بسته راه‌های مطمئن فعالیت و مشارکت آنها را پیش رویشان قرار می‌دهد.

وی بیان داشت: با راهکارهای ارائه شده در قالب این بسته معاونت صنایع‌‌دستی نسبت به جذب بیشتر سرمایه گذاران به فعالیت در این عرصه اقدام می‌کند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: مجموعه این طرح‌ها در نشستی با حضور مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف سازمان میراث فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.